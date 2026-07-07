На Байконуре завершили накатку головного обтекателя для "Союза"

Специалисты завершили авторский осмотр и накатку головного обтекателя корабля "Союз МС-29", который отправится вместе с экипажем к Международной космической станции (МКС) в середине июля. Об этом сообщили в Роскосмосе.

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"Сегодня специалисты Роскосмоса провели авторский осмотр корабля, выполнили накатку на него головного обтекателя и подготовили сборочно-защитный блок к контролю стартовой готовности. Головной обтекатель защищает корабль от аэродинамических и тепловых нагрузок в плотных слоях атмосферы при выведении на орбиту", - говорится в сообщении.

Следующим этапом станет общая сборка с ракетой. 9 июля космонавтам Роскосмоса и астронавтам NASA предстоит пройти заключительную "примерку" корабля, во время которой экипаж ознакомится с размещением грузов и протестирует работоспособность бортовых систем.

Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхэм.