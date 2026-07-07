Представлен бюджетный смартфон Nothing с подсветкой

Компания Nothing представила бюджетный смартфон Phone (4b), который выделяется фирменным минималистичным дизайном и сдержанными характеристиками.

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Одной из особенностей смартфона стала обновленная система подсветки Glyph Bar, состоящая из светодиодов на задней панели, используемых для уведомлений и различных сценариев взаимодействия с устройством. В отличие от старших моделей Nothing, подсветка проще и меньше.

Устройство оснащено 6,77-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2344х1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2000 нит.

За производительность Phone (4b) отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 4, дополненный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 128 или 256 ГБ стандарта UFS 2.2. Отмечается, что версия на 256 ГБ памяти будет доступна исключительно на индийском рынке.

Фотовозможности смартфона представлены двойной основной камерой: главный сенсор на 50 Мп получил оптическую стабилизацию изображения, а широкоугольный модуль оснащен 8-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера на 16 Мп поддерживает необычную для бюджетного сегмента функцию одновременной записи видео с передней и задней камер.

Новинка получила аккумулятор емкостью 5200 мАч (6000 мАч в Индии) с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Nothing Phone (4b) работает под управлением Android 16 с фирменной прошивкой Nothing OS 4.1. Производитель обещает три крупных обновления Android и шесть лет поддержки обновлениями безопасности.

Среди прочих характеристик отмечается наличие защиты корпуса от влаги и пыли по стандарту IP64, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 и NFC (за исключением индийской версии). Для японского рынка также предусмотрена поддержка eSIM.

Nothing Phone (4b) доступен в синем, черном и белом цветах по цене за €329 (около 29 тыс. руб.).