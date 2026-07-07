В Минцифры сделали заявление о плате за vpn-трафик

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не рассматривает введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик у российских сотовых операторов.

Об этом во вторник, 7 июля, сообщил заявил заместитель главы ведомства Иван Лебедев.

— Не рассматривается плата за иностранный трафик, — подчеркнул чиновник.

Об этом он заявил во время пленарного заседания Государственной думы, передает РИА Новости.

28 апреля появилась информация о том, что Минцифры планирует запретить все передвижения россиян по иностранному сегменту Сети и заблокированным сайтам, продолжать оказывать давление на VPN-сервисы и брать плату за использование запрещенных ресурсов. Эти ограничения касаются только мобильного интернета.

По словам главы Ассоциации компаний связи Алексея Стурова, возможные лимиты в 15 гигабайт на зарубежный трафик ставят «под удар» всю отрасль, а счета суммой 10–15 тысяч рублей являются «фантастическими». Он подчеркнул, что Минцифры не ответило на инициативу провести круглый стол с операторами, которые будут реализовывать тарифы.