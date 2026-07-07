Ученые получили новые подсказки о происхождении 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS намного старше Солнечной системы и могла сформироваться на окраине протопланетарного диска, который принадлежал ее родительской звезде миллиарды лет назад. Как сообщает Space.com, к такому выводу приходят ученые после анализа изотопного состава космического тела.

Ранее исследователи из Центра космических полетов имени Годдарда NASA изучили снимки 3I/ATLAS, сделанные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Анализ соотношения изотопов углерода и дейтерия показал, что возраст кометы может составлять от 10 до 12 млрд лет — это более чем в два раза старше Солнечной системы, возраст которой составляет около 4,6 млрд лет. Новое исследование, проведенное на основе результатов эшелле-спектрографа, установленного на «Очень Большом Телескопе» (VLT) в Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили, подтверждает эти результаты.

Изотопы представляют собой версии атомов элементов с разным количеством нейтронов. Варианты атомов появляются в результате разных процессов, в разное время и в разных местах галактики. Сами по себе межзвездные объекты, вроде 3I/ATLAS, являются своеобразными «окаменелостями» процесса планетарного формирования.

Астроном Сириэль Опитом возглавила команду, которая смогла пронаблюдать 3I/ATLAS с VLT. Они выяснили, что соотношение углерода-12 к углероду-13 в газах кометы выше, нежели в кометах Солнечной системы или местной межзвездной среды. Углерод-13 производится в большем количестве, как правило, в красных гигантских звездах. Таким образом, межзвездный объект появился задолго до того, как подобные звезды распространились по галактике и смогли «накопить» изотоп в пространстве.

Кроме того, команда измерила соотношение азота-14 к азоту-15 в 3I/ATLAS — оно оказалось более чем в два раза больше, чем у комет родом из Солнечной системы. Это типично для объектов, которые встречаются на внешнем краю планетообразующих дисков вокруг молодых звезд.

Полученные результаты дают подсказки о том, как 3I/ATLAS оказалась в межзвездном пространстве. Существующие модели показывают, что мигрирующие планеты-гиганты могут выталкивать маленькие тела в межзвездное пространство, но удаленность кометы от центра протопланетарного диска указывает, что она могла быть вырвана в глубокий космос гравитацией проходящей мимо звезды.