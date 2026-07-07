Ученые указали вероятное место перехода армии Ганнибала через Альпы

Исследователи попытались разгадать загадку легендарного перехода Ганнибала через Альпы, оценив, на преодоление какого перевала люди, слоны и лошади потратили бы меньше всего энергии. Их данные приводит Daily Mail.

Издание напомнило, что вопрос о том, где именно Ганнибал провел через Альпы свою армию в 40 000 человек, 7000 лошадей и 37 боевых слонов, чтобы начать войну против Рима, был предметом споров среди историков на протяжении многих десятилетий.

Так как исторических свидетельств этого перехода очень мало, группа ученых решила воспользоваться моделированием на основе данных о современных африканских слонах, чтобы оценить, сколько энергии потребуется на то, чтобы пройти каждый из возможных маршрутов. Исследователи пришли к выводу, что наименее энергозатратным был бы переход через перевал Коль-де-ла-Траверсетт, высота которого составляет 2947 метров.

«Этот путь потребовал бы на 11–19 % меньше энергии, чем альтернативные варианты, что делает его наиболее вероятным маршрутом для группы измученных солдат», - говорится в статье.

По мнению ученых, эти расчеты ставят под сомнение популярные теории о том, что Ганнибал перешел Альпы через перевал Коль-де-Клапье. При этом для моделирования доктор Эмилио Берти из Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия и его коллеги учитывали и массу тела, и уклон местности.

Также неожиданно оказалось, что слоны перенесли путь в сложных климатических условиях гораздо лучше, чем люди. Расчеты показали, что солдаты армии Ганнибала потеряли 19% жировых запасов, а слоны всего 4%.

Ранее международная группа ученых под руководством Линды Фибигер из Эдинбургского университета пришла к выводу, что в Гомолаве в Сербии в могиле, датируемой IX веком до нашей эры, похоронены не умершие от болезни, а жестоко убитые женщины и дети. Ученые высказали предположение, что массовое убийство стало причиной конфликтов между оседлыми земледельцами и кочевыми скотоводами. Это открытие меняет представление о войнах железного века.