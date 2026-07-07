«Голубой глаз» подал голос: астрономы поймали сигналы от «мертвой» звезды

Астрономы впервые зафиксировали радиосигналы, исходящие от пульсара «Голубой глаз», который десятилетиями считался «немым». Как пишет Space.com, это открытие меняет представления ученых о количестве подобных объектов в нашей галактике и объясняет, почему некоторые нейтронные звезды не удавалось обнаружить раньше.

Когда массивная звезда взрывается, ее ядро сжимается, превращаясь в черную дыру или нейтронную звезду. Обычно такие звезды быстро вращаются и благодаря мощному магнитному полю излучают пучки радиоволн. Земные телескопы улавливают эти регулярные пульсирующие вспышки, из-за чего объекты и назвали пульсарами. Однако около десятка известных нейтронных звезд в центрах бывших сверхновых до сих пор вели себя подозрительно тихо. Астрономы предполагали, что их магнитное поле слишком слабое для создания радиолучей.

Все изменилось, когда международная группа ученых во главе с Чжан Лэем из Национальной астрономической обсерватории Китая направила на одну из таких «молчаливых» звезд - объект 1E 1207.4-5209 - радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке. Оказалось, что звезда все-таки пульсирует в радиодиапазоне, но делает это крайне слабо, с интервалом в 424 миллисекунды. Объект находится в галактике Млечный Путь на расстоянии около десяти тысяч световых лет от Земли, а сама сверхновая взорвалась более 4100 лет назад.

Свое красивое прозвище «Голубой глаз» пульсар получил от профессора Ли Ди из Университета Цинхуа. Дело в том, что при наложении карты его слабых радиоволн на яркие рентгеновские снимки получается изображение, очень похожее на голубой глаз человека.

Астрономы связывают внезапное «включение» радиосигнала с космическим сбоем. Еще в 2015 году рентгеновские телескопы зафиксировали резкое ускорение вращения этой звезды, вызванное внутренними процессами в ее плотных недрах. Исследователи полагают, что эта встряска усилила или сместила магнитное поле «Голубого глаза», сделав его радиоволны заметными для земной техники. Со временем вращение звезды замедлится, и сигнал может снова пропасть.

Ученые рассчитывают, что результаты этого исследования помогут разгадать давнюю загадку. Часто астрономы не находят пульсары там, где они должны быть после взрыва сверхновой - например, среди остатков сверхновой 1987A. Теперь исследователи считают, что пульсары просто могут «шептать», а не «кричать».