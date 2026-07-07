Создатель WinRAR впервые за долгие годы рассказал об истории архиватора

Евгений Рошал, разработавший в 1993 году алгоритм RAR и выпустивший архиватор WinRAR в 1995-м, в беседе с РБК объяснил, почему продукт более 30 лет работает по модели добровольной оплаты.

В 1990-е годы такой shareware-подход был распространен среди разработчиков-одиночек: пользователи платили не по принуждению, а для поддержки проекта. Кроме того, WinRAR конкурировал с бесплатными архиваторами, поэтому требовалось соблюдать баланс между доходом и долей рынка. Архиватор до сих пор может работать без лицензии, периодически напоминая о возможности оплаты.

Рошал передал авторские права на исходный код брату Александру в 2004 году, а исключительные права на дистрибуцию принадлежат немецкой Win.rar GmbH. Сам программист не является акционером и не погружен в финансовые вопросы.

За десятилетия компания не привлекала инвестиций. Рошал также рассказал, что иконку с тремя книгами придумал сам — одна из них была справочником по ассемблеру.

В 2023 году Microsoft добавила в Windows 11 встроенную поддержку RAR, что Рошал назвал угрозой для продаж. Еще одним вызовом стала свободная реализация алгоритма от британского программиста, созданная с помощью ИИ за пять недель.

Рошал признался, что такие темпы вызывают растерянность, и он гадает, сколько останется пространства для написания кода людьми. Помимо WinRAR, Рошал создал файловый менеджер FAR Manager, который остается бесплатным и передан добровольцам.