Разглядит каждый метр: зачем России понадобился сверхточный гражданский спутник

В России завершили сборку летного образца нового сверхточного спутника КОЭН, цель которого - дистанционное зондирование Земли, сообщает ТАСС. Сейчас аппарат проходит финальные проверки перед запуском, который намечен на осень 2026 года.

В Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали, что спутник будет работать на низкой околоземной орбите на высоте около 500 километров. Его главной особенностью стала сверхвысокая детализация снимков.

В фонде отметили, что КОЭН - первый российский гражданский аппарат, способный делать кадры с разрешением 0,5 метра на один пиксель при ширине полосы съемки в 12 километров. За год работы он сможет отснять территорию площадью 15 миллионов квадратных километров - показатель приближается к общей площади всей России. Рассчитан аппарат минимум на пять лет службы.

Сейчас инженеры проводят автоматизированные электрические испытания бортовых систем, чтобы подтвердить их заявленные характеристики и надежность. После этого технику проверят на устойчивость к внешним нагрузкам и перегрузкам, с которыми она столкнется во время старта и на орбите. Специалисты также полностью подготовили и протестировали специальный контейнер для безопасной транспортировки аппарата на космодром.

Параллельно со сборкой самого спутника идет создание наземной инфраструктуры. Специалисты монтируют и настраивают станцию управления, которая будет принимать телеметрию и координировать полет аппарата. Также развертывается комплекс для обработки поступающих данных. Он позволит оперативно превращать «сырые» космические снимки в готовые информационные продукты.

Собранные данные планируется использовать в коммерческих целях. На основе детализированных снимков будут создавать новые цифровые сервисы для точной навигации, геоаналитики и картографии. Ожидается, что информация со спутника будет востребована в сфере экологического мониторинга - она поможет отслеживать изменения окружающей среды.