В России оценили эффективность детских сим-карт в борьбе с мошенниками

Инициатива Минцифры по автоматической блокировке детских сим-карт при нулевом балансе и введению жестких ограничений на связь поможет снизить риски вовлечения подростков в преступные схемы, однако не станет абсолютной панацеей, заявил Рамблеру IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, интеграция систем контроля на уровне операторов связи гораздо эффективнее стандартных мобильных приложений, но родителям по-прежнему важно сохранять бдительность.

Накануне стало известно о проекте постановления Минцифры, согласно которому операторы связи будут обязаны приостанавливать обслуживание номеров абонентов до 18 лет при достижении нулевого баланса в случае авансовых расчетов. Ограничения затронут звонки, SMS, мобильный интернет и допуслуги. Кроме того, проект предусматривает запрет на входящие заграничные вызовы, роуминг и массовые рекламные рассылки для детских номеров. Для активации системы родителям потребуется уведомить оператора. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2027 года, а затраты бизнеса на его реализацию составят от 300 млн до 3 млрд рублей.

Говоря о сути детских сим-карт, эксперт отметил, что сама концепция фильтрации трафика для несовершеннолетних в России не нова, однако сейчас она обретает наиболее технически грамотное воплощение.

Детские сим-карты в России появились относительно давно. Идея эта здравая, поскольку системы контроля внедряются не на уровне телефона, а на уровне оператора связи, что делает установку программ для обхода блокировок бесполезной — ребёнок будет посещать только безопасные сайты. Много лет назад похожую концепцию "чистого интернета" активно продвигала Лига безопасного интернета. Спустя 10 лет эта инициатива реализуется в правильном виде: детские сим-карт позволяют взрослым сразу контролировать активность ребёнка в сети и видеть, какие ресурсы он посещает. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Эксперт подчеркнул, что особую роль детские сим-карты и новые ограничения должны сыграть в защите подростков от кураторов криминальных платформ и телефонных мошенников, которые в последнее время все чаще фокусируют свою активность на несовершеннолетних.

«Сейчас дети сталкиваются с серьезной угрозой: мошенники обманом, шантажом и угрозами втягивают их в преступные схемы, делают дропперами или заставляют выполнять услуги курьеров и совершать подрывные действия — например, что-то поджигать. С детскими сим-картами злоумышленникам будет гораздо сложнее коммуницировать с несовершеннолетними. Проект здравый, но важно, чтобы переход на такие тарифы оставался добровольным. За воспитание детей у нас отвечают родители, поэтому именно они или опекуны должны принимать решение об использовании таких карт».

В то же время Зыков отметил, что ограничение мобильной связи и интернета со стороны сотовых операторов закрывает лишь часть векторов потенциальных атак, оставляя злоумышленникам альтернативные каналы связи.

«В определенных моментах сим-карта поможет, но назвать это стопроцентной защитой нельзя. Мошенники могут связываться с детьми, например, через онлайн-игры на компьютере, подключенном к домашнему Wi-Fi. Возможностей для обхода ограничений сотовой связи остается много. Детская сим-карта — это лишь дополнительный барьер. Она не решает абсолютно всех проблем, но эффективно отрезает существенную часть опасных сценариев, с которыми несовершеннолетний может столкнуться через мобильный интернет и телефонные звонки».

Ранее сообщалось, что мошенники придумали схему с гарантией бюджетного места в вузе.