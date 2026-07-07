Раскрыто происхождение найденных в Австралии металлических шаров

В Квинсленде на пляже Форрест, расположенном примерно в 16 километрах от Ингема, в минувшие выходные были обнаружены шесть таинственных металлических объектов. Их находили в течение трех дней — с пятницы по воскресенье. Специалисты поместили находки в герметичные контейнеры, передает aif.ru.

Австралийское космическое агентство заявило, что шары, по всей видимости, являются частями топливной системы космической ракеты. Их расположение и внешний вид соответствуют фрагментам иностранного ракетного тела, которое недавно вошло в атмосферу Земли.

Сейчас объекты изучают, чтобы точно установить их происхождение. На время исследований вокруг них создали 50-метровую зону отчуждения.

Доцент Университета Флиндерса Элис Горман пояснила, что многие ракеты оснащены жидкостными топливными системами, а топливо хранится в сосудах из прочных материалов с высокой температурой плавления, поэтому они часто сохраняются при прохождении через атмосферу.

В 2023 году на одном из пляжей Западной Австралии уже находили гигантский металлический цилиндр, оказавшийся обломком индийской ракеты.