На Солнце завершился один из самых мощных всплесков активности

Один из самых сильных в 2026 году всплеск активности, наблюдавшийся с конца июня по начало июля, завершился после ухода на обратную сторону Солнца двух крупнейших активных областей.

© NASA

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Завершился один из самых сильных в текущем году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся в конце июня - начале июля 2026 года. Причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп солнечных пятен - номер 4478 и 4479, первая из которых оказалась самой крупной в этом году и второй по размеру за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас оба активных центра "вращением Солнца уведены на его обратную сторону", откуда не имеют возможности влиять на Землю.

В период активности на Солнце было зарегистрировано около 140 вспышек, но с уходом обоих центров вспышечная активность резко пошла на спад.