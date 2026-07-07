iPhone Air 2 показали на рендерах

Дебют iPhone Air 2 ожидается весной 2027 года.

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Новая модель избавится от ключевых недостатков первого поколения линейки Air и предложит заметно более продвинутые характеристики.

Камеры

На канале Front Page Tech (FPT) появились свежие подробности об iPhone Air 2. Согласно представленным данным, Apple переработала конструкцию системы Face ID, сделав её компактнее. Благодаря этому внутри корпуса удалось освободить место для установки второй камеры с разрешением 48 мегапикселей.

© mobidevices.com

Таким образом, помимо основной 48-Мп камеры смартфон получит ещё и 48-Мп сверхширокоугольный модуль. Внешне устройство, как сообщается, сохранит премиальный титановый корпус, уже знакомый по предыдущему поколению. При этом пока неизвестно, пришлось ли инженерам Apple уменьшить физический размер фотосенсоров ради сохранения ультратонкого дизайна, поэтому реальные возможности камер остаются предметом обсуждений.

Производительность

Одним из наиболее заметных изменений может стать переход на процессор A20 Pro. Ранее предполагалось, что iPhone Air 2 будет использовать обычный чип A20, аналогичный тому, который ожидается в базовой версии iPhone 18. Однако новая утечка указывает на более производительное решение, что позволит модели претендовать на уровень флагманских устройств.

Дополнительное преимущество новинке должна обеспечить технология упаковки микросхем WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Её особенность заключается в раздельном размещении модулей оперативной памяти и основного процессора, что способствует более эффективному отводу тепла. Кроме того, переход на более современный 2-нм техпроцесс должен положительно сказаться не только на производительности, но и на энергоэффективности устройства, увеличив время автономной работы. При этом ёмкость аккумулятора остаётся неизвестной.

Сроки выхода

Если информация окажется достоверной, iPhone Air 2 станет гораздо более привлекательным предложением по сравнению с предшественником. Ранее многие аналитики сомневались в целесообразности покупки этой модели, поскольку инсайдеры ожидали, что она получит тот же процессор A20 и аналогичный объём оперативной памяти, что и стандартный iPhone 18, несмотря на более высокую стоимость.

Ожидается, что решение Apple отложить выпуск iPhone Air 2 до весны 2027 года вместо традиционного осеннего запуска обусловлено стратегическим намерением позиционировать его как флагманскую модель среди весенних новинок.