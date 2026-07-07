Резервные копии Android начнут съедать место в Google-аккаунте

Google снова подкручивает правила хранения данных: теперь весь Android-бэкап будет учитываться в общем объёме хранилища Google-аккаунта. Изменение стартует 7 июля и касается резервных копий Android-устройств. Раньше в лимит попадали не все данные из бэкапа, а теперь считать будут буквально всё.

Android-бэкап — это не просто пара настроек на всякий случай, туда могут входить данные приложений, история звонков, контакты, настройки устройства, СМС и ММС, сведения аккаунта Google и другие элементы, которые помогают быстро восстановить телефон после сброса или переезда на новый аппарат.

Google в справке также указывает, что Android позволяет сохранять в аккаунт контент, данные и настройки устройства.

Хорошая новость: для большинства пользователей это не должно превратиться в катастрофу, сообщает 9to5Google. По данным Google, типичный бэкап займёт около 40 МБ.

Но нюанс есть: у каждого аккаунта размер резервной копии может отличаться, так что лучше всё-таки проверить, сколько места занимает именно ваш бэкап.

Заодно Google даст пользователям более тонкие настройки резервного копирования. Посмотреть, что именно сохраняется, можно в меню Google Backup на Android. Там же получится настроить, какие данные отправлять в облако, а какие оставить при себе.

Для тех, у кого место в аккаунте уже забито фотографиями, письмами и файлами, новость не самая приятная. Формально речь о небольшом объёме, но тренд понятен: бесплатное облако всё меньше похоже на бесконечный шкаф, куда можно годами скидывать всё подряд. Теперь даже Android-бэкап пришёл со своим маленьким счётом за хранение.