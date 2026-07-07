Найдены следы общей культуры людей и неандертальцев

Международная группа исследователей из Турции, Франции и Японии обнаружила в турецкой пещере свидетельства того, что Homo sapiens и неандертальцы не просто жили по соседству, но и разделяли общие культурные практики на протяжении более 20 000 лет.

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Работа опубликована в журнале PNAS.

Пещера на перекрестке миров

Пещера Учагызлы II расположена на юге Турции — в Леванте, узком коридоре между Африкой и Евразией, по которому древние люди двигались в ходе так называемого исхода из Африки. Несмотря на стратегическое значение этого маршрута, человеческих останков того периода здесь находили крайне мало.

Пять лет раскопок с точностью до миллиметра дали результат, которого никто не ожидал. В одном и том же месте, в одних и тех же слоях, обнаружились следы присутствия обоих видов — с одинаковыми каменными орудиями и одинаковыми стратегиями выживания. Окаменелости современных людей датируются примерно 50 000–60 000 лет назад — как раз тем периодом, который генетики считают ключевым для исхода из Африки.

Ракушки без практической ценности

Самая интригующая часть находки — не орудия труда, а морские раковины. Исследователи обнаружили, что и неандертальцы, и Homo sapiens целенаправленно собирали один и тот же вид раковин, не пригодных в пищу. Прежде считалось, что такое поведение характерно исключительно для современных людей.

Зачем собирать то, что нельзя съесть? Скорее всего, раковины несли символический смысл — служили украшением, маркером принадлежности к группе или элементом ритуала. Именно такое нематериальное, культурное измерение поведения долгое время считалось чертой, отличающей Homo sapiens от других видов.

«Наши результаты указывают на глубокий уровень культурного взаимодействия. Эти две разные, но тесно связанные между собой группы людей не просто адаптировались к одной и той же среде — они, вероятно, разделяли символические предпочтения», — говорит соавтор исследования Наоки Моримото из Киотского университета.

Кем были эти люди

Ископаемые останки из Учагызлы II относятся к особенно интересному историческому моменту. Если датировки точны, эти люди могли быть прямыми предками всех ныне живущих неафриканских популяций — то есть теми самыми, от кого произошли европейцы, азиаты и коренные жители Америки.

Другой вариант — перед нами выжившие из более ранней волны миграции, следы которой до сих пор не были известны науке. В любом случае находка закрывает один из самых давних пробелов в археологической летописи этого периода.

Что это меняет

До сих пор взаимодействие между неандертальцами и Homo sapiens описывалось преимущественно через генетику — небольшое количество ДНК неандертальцев есть у многих живущих сегодня людей. Это означает, что два вида скрещивались. Но находки в Учагызлы II добавляют другой контекст.

Речь уже не просто о случайных контактах. Судя по всему, между двумя видами шел полноценный культурный обмен — они перенимали друг у друга технологии и, возможно, символические практики. Это существенно меняет представление о неандертальцах как о примитивных существах, вытесненных более развитым видом. Картина куда сложнее — и куда интереснее.