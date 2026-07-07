Найдено вероятное место перехода армии Ганнибала через Альпы

Биофизики из Европы и Африки пришли к выводу, что армия Ганнибала перешла Альпы через высокогорный перевал Коль-де-ла-Траверсе, а не перевал Коль-де-Клапье, как предполагали многие историки в прошлом, так как это позволило слонам, лошадям и солдатам затратить на 16% меньше энергии на преодоление этого пути.

Об этом сообщила пресс-служба Оксфордского университета.

"Вопрос того, где именно Ганнибал перешел через Альпы, на протяжении многих десятилетий был предметом споров среди историков. Проведенный нами анализ дает массу новых аргументов в пользу того, что карфагеняне прошли через перевал Коль-де-ла-Траверсе, так как в этом случае им было значительно проще удовлетворить энергетические запросы столь большой армии, включавшей в себя слонов", - заявил научный сотрудник Йенского университета (Германия) Эмилио Берти, чьи слова приводит пресс-служба Оксфордского университета.

Историков давно интересует то, где именно и как армия Карфагена вторглась на территорию Римской республики и каким путем она преодолела Альпы. Труды Полибия и хроники других античных историков не дают точного ответа на этот вопрос, поэтому сейчас на роль возможного маршрута движения армии Ганнибала претендуют сразу несколько известных горных троп в Котских Альпах, в том числе перевалы Коль-де-ла-Траверсе, Коль-де-Клапье, Коль-де-Монтженевр и ряд других маршрутов.

Как отмечают ученые, многие из этих маршрутов были выдвинуты историками исходя из филологических или геологических соображений, и при этом они не учитывают то, как много энергии пришлось бы затратить людям и животным на переход через эти высокогорные перевалы. Для восполнения этого недостатка биофизики вычислили количество калорий, которое бы потратил организм людей, коней и слонов при движении по четырем наиболее популярным вариантам этих маршрутов.

Эти расчеты показали, что наиболее экономным был сложный, но короткий маршрут через перевал Коль-де-ла-Траверсе, тогда как более простая, но длинная дорога через перевалы Коль-де-Монтженевр, Коль-де-Клапье или Коль-де-Мон-Сени потребовала бы на 11%, 16% или 19% больше калорий. По мнению ученых, это ставит под сомнение популярные теории о том, что Ганнибал перешел Альпы через перевал Коль-де-Клапье.

При этом ученые отмечают, что даже при движении по оптимальному маршруту карфагенские солдаты потеряли около 19% резерва калорий, заложенного в их жировой прослойке, что объясняет высокие потери армии Карфагена при переходе Альп. В свою очередь, слоны потеряли лишь 4% своих энергетических резервов, благодаря чему вся или почти вся слоновья "кавалерия" Карфагена смогла достичь территории Рима, подытожили ученые.

О походе Ганнибала

Карфагенский полководец Ганнибал Барка вторгся в Италию в 218 году до нашей эры во время второй Пунической войны во главе армии, включавшей в себя несколько десятков тысяч пехотинцев и всадников, а также несколько десятков слонов. Покинув прибрежные районы современной Испании в конце весны, его армия преодолела 1 тыс. км на пути к владениям Древнего Рима и в октябре преодолела Альпы, что позволило Ганнибалу нанести серию чувствительных поражений республиканской армии.