Золотые кольца возрастом 2 тысячи лет нашли в Таиланде

Два золотых кольца возрастом около 2 тысяч лет обнаружили во время археологических раскопок на западе Таиланда. Они лежали рядом с человеческими останками.

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Важную находку сделали на стоянке Дон Яй Тхонг в провинции Пхетчабури. На одном из колец увидели надпись, сделанная на древнеиндийской письменности брахми. Ее перевели как «тот, кого защищает Пушья» (термин из ведической астрологии).

Второе кольцо не имело отличительных знаков. Ученые полагают, что украшения могли принадлежать торговцу из индийского сословия вайшьев.

Стоянка Дон Яй Тхонг расположена примерно в 130 километрах к юго-западу от столицы Бангкока. Она была обнаружена в начале текущего года. Тогда местные жители нашли на рисовом поле фрагменты древних бронзовых барабанов и рассказали об этом ученым, после чего начались масштабные раскопки.

Стоянку отнесли к поздней доисторической эпохе в Таиланде — периоду расселения людей в железном веке. Предположительно, ее использовали 2500 — 1500 лет назад.

С февраля археологи обнаружили восемь человеческих скелетов, бронзовые и золотые украшения, керамику и другие артефакты, указывающие на церемониальные захоронения богатых людей или представителей высших слоев общества. В дальнейшем находки представят публике, сообщает The Independent.

Ранее стало известно, что хорошо сохранившийся византийский город IV века обнаружили в пустыне Египта. Раскопки выявили жилые кварталы IV века, базилику, две сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами.