Массовые вымирания на Земле устраивают «гастролеры» из космоса

Как недавно заявили некоторые ученые, если заглянуть в геологическую летопись Земли, становится немного не по себе: планета с завидным постоянством, словно по расписанию, раз в 100 миллионов лет устраивает эдакую тотальную зачистку территорий. Так, последний раз, 66 миллионов лет назад, динозавры ушли в историю хрестоматийно — из-за астероида. С этим всё ясно: прилетел булыжник размером с город, упал в районе Мексики, и понеслась.

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А вот что стало причиной остальных четырех апокалипсисов? Палеонтологи до сих пор разводят руками. Кратеров нет, а следы извержений и ледниковых периодов — есть. Сплошная детективная история, в которой, кажется, появились первые подозреваемые.

Не врезаться, а просто пролететь мимо

Представьте себе подростка на велосипеде, который проносится мимо припаркованных машин. Он их не задел, но от резкого движения воздух колыхнулся, и сигнализация у одной из них все равно сработала. Примерно такую же гипотезу, только в космических масштабах, выдвинул итальянский физик Даниэль Фарджион из Римского университета.

Он посмотрел на нашу Солнечную систему и заметил вопиющую несправедливость — полный бардак с осями планет. Почему Уран лежит на боку? Почему Венера вообще вращается в другую сторону, а оси остальных планет разбросаны в разные стороны, словно их кто-то толкал? По расчетам ученого, Землю и ее соседей так раскачали вовсе не астероиды, а так называемые малые планеты — огромные глыбы диаметром до тысячи километров, которые болтаются на задворках Солнечной системы.

Главная интрига в том, что этим «гостям» даже не нужно было врезаться в нас, чтобы устроить катаклизм. Достаточно было пролететь рядом. Гравитация — штука хитрая. Проходя мимо, такой гигант, как гипотетическая Тея (та самая, что когда-то породила Луну), может спровоцировать на Земле чудовищные землетрясения, приливные волны высотой в километр и, самое главное, пробудить вулканы-траппы, которые заливают лавой целые материки. Так что масштабное вымирание могло начаться просто от того, что мимо нас кто-то «махнул рукой», даже не коснувшись.

Визит из-за пределов системы

Но есть и более жуткая версия. Если Фарджион обвиняет в происходящем наших «домашних» соседей по окраинам Солнечной системы, то канадские ученые — Гаретт Браун и Ханно Рейн — смотрят еще дальше. Они изучали не оси, а орбиты. И заметили, что если бы планеты формировались из мирного облака пыли и газа, они бы вращались по идеально ровным кругам в одной плоскости. Но нет: орбиты вытянуты в эллипсы, наклонены, всё криво и косо.

Что могло так сильно нарушить гравитационный порядок? Ответ им подсказал залетный астероид Оумуамуа — первый «межзвездный турист», замеченный в наших краях. Это был всего лишь небольшой камушек, но его появление доказало: чужаки прилетают к нам регулярно. А вдруг раньше залетали гиганты?

Математическое моделирование показало: чтобы так искривить наши орбиты, мимо нас должен был пронестись объект размером в восемь Юпитеров! Восемь! Представьте себе газового гиганта, который со свистом проносится на скорости 2,6 км/с где-то между Марсом и Юпитером. Планета вскрикнула — и мы получили очередное массовое вымирание.

Ученые пока не могут с точностью сказать, когда именно состоялся этот опасный визит, но в списке подозреваемых уже значится самое страшное вымирание в истории — Пермское, случившееся 252 миллиона лет назад. Тогда Земля потеряла до 95% всей жизни. И если виноват именно этот «звездный пришелец», то масштаб трагедии становится понятен.

Надвигается ли новый апокалипсис?

Самое тревожное, что обе научные работы сходятся в одном: это не разовая акция. Солнечная система — это не закрытый клуб; космические бродяги регулярно проходят через наши владения. И физики намекают — «история повторится». В отдаленном будущем (или не очень) мимо нас может пролететь что-то массивное, и гравитационные «щипки» снова встряхнут Землю, пробуждая дремлющие вулканы.

И тут же на ум приходит «Планета X» — загадочная Девятая планета, которую астрономы безуспешно ищут уже несколько лет. Массивная, скрытая во тьме на окраинах системы — она тоже может оказаться тем самым "троянским конем", который однажды выйдет на тесный контакт с нашим домом.

Пока мы живем в относительном спокойствии, оставаясь лишь свидетелями холодного космического танца. Но знание того, что наши глобальные катастрофы мог устроить просто пролетающий мимо «гастролер», делает историю Земли не скучной геологией, а захватывающим триллером. Остается только надеяться, что следующий гость будет просто туристом, а не убийцей.