NASA передало частной компании часть подготовки новой миссии к Марсу

NASA объявило о новой государственно-частной модели для развития марсианских исследований. Агентство сохранит за собой научную часть проекта и предоставит комплект атмосферных приборов Aeolus, а коммерческий партнер Relativity Space должен обеспечить космический аппарат, ракету и сопутствующую инфраструктуру.

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Решение означает заметный сдвиг в подходе к межпланетным программам. NASA фактически разделяет проект: научная нагрузка остается под контролем агентства, а дорогостоящая транспортная и инженерная часть передается частной компании. Такая схема должна ускорить подготовку миссий и снизить нагрузку на бюджет.

Aeolus предназначен для изучения атмосферы Марса. Эти данные важны для понимания погодных процессов, пылевых явлений, динамики газовой оболочки планеты и условий, с которыми столкнутся будущие автоматические и пилотируемые миссии. Для NASA это не только научная программа, но и технологическая проверка новой модели сотрудничества с частным сектором.

Марсианская повестка снова становится конкурентной: США, Европа, Китай и частные игроки пытаются закрепить свои возможности в дальнем космосе. Если новая схема сработает, она может стать образцом для следующих миссий, где государство формирует научную задачу, а бизнес берет на себя доставку и техническую платформу.