«Яндекс» прокомментировал сообщения об удалении «Яндекс Пэй» из App Store

"Яндекс" опроверг слухи об удалении приложения "Яндекс Пэй" из AppStore в России.

Сервис по-прежнему доступен и стабильно работает, сообщили ТАСС в компании.

"Сервис "Яндекс Пэй" предоставляет свои услуги только на территории РФ. Приложение "Яндекс Пэй" по-прежнему доступно в AppStore и Google Play в России и стабильно работает", - отметили в "Яндексе".

Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о якобы недоступности приложения "Яндекс Пэй" для скачивания в российском сегменте AppStore.