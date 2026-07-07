Ученые больше не могут молчать: когда погибнут все растения на планете

Двое планетологов из некоммерческого исследовательского института Blue Marble Space в Сиэтле провели серию симуляций и определили максимально возможный срок существования растительной биосферы Земли. Согласно результатам работы, опубликованной в Journal of Geophysical Research: Atmospheres, последнее растение на планете может погибнуть не ранее чем через 1,87 миллиарда лет. Этот показатель оказался выше, чем предполагалось в большинстве предыдущих исследований, и ставит под сомнение прежние оценки уязвимости земной флоры перед изменениями климата.

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В ходе моделирования астробиолог Джейкоб Хакк-Мисра и специалист по климату планет Эрик Вольф использовали трехмерную модель, учитывающую прогнозируемое увеличение яркости Солнца на 20 процентов к указанному времени, а также изменения концентрации углекислого газа в атмосфере. Ученые рассмотрели два варианта карбонатно-силикатного цикла — механизма, при котором CO₂ естественным образом поглощается океанами, оседает на дно, превращается в породы и затем высвобождается при вулканической активности. В зависимости от интенсивности выветривания пород, климатический сценарий принципиально различается: при сильном выветривании уровень CO₂ неуклонно падает, лишая растения углеродного питания и приводя к гибели биосферы через 1,84 миллиарда лет.

При слабом выветривании концентрация углекислого газа остается стабильной, однако температура поверхности продолжает расти, и в конечном счете средняя температура на Земле достигает примерно 65 градусов Цельсия, при которых наземная растительность уже не способна существовать. Согласно этому сценарию, растения смогут продержаться около 1,87 миллиарда лет, что сопоставимо с прогнозируемой продолжительностью жизни океанов. Исследователи подчеркивают, что их расчеты показывают: фотосинтезирующая биосфера способна оставаться жизнеспособной до тех пор, пока планета не начнет терять воду, тогда как ранее предполагалось, что гибель растений наступит раньше из-за теплового стресса.

Ключевая оговорка авторов заключается в том, что моделирование проводилось без учета эволюции растительного мира и возможных технологических вмешательств, которые могут продлить существование жизни. В качестве гипотетических сценариев исследователи упоминают адаптацию растений к высокогорным территориям и стратосфере, распространение жизни на кометы или Луну с помощью низкой гравитации, а также умозрительные технологии вроде отражающих аэрозолей, орбитальных экранов, перемещения Земли на более отдаленную орбиту или даже манипуляций с массой Солнца для стабилизации его яркости. Однако все эти варианты, по признанию ученых, носят спекулятивный характер.

Растения, составляющие около 80 процентов всей биомассы на планете, в конечном итоге могут погибнуть либо от недостатка углекислого газа, либо от перегрева, но авторы напоминают о поразительной устойчивости земной биосферы. Они заключают, что ограничения, накладываемые дефицитом CO₂ или тепловым стрессом, отражают лишь нынешние наблюдения, а не жесткие рамки для потенциальной эволюции жизни. Исследователи выражают надежду, что в идеале будущее Земли позволит жизни существовать как минимум столько же, сколько существует сама планета, оставляя за рамками своих расчетов антропогенный фактор и климатические изменения современности.