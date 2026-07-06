В МИД Британии сравнили нерегулируемый ИИ с бомбардировкой Хиросимы

Нерегулируемый искусственный интеллект может стать эквивалентом Хиросимы в ближайшей перспективе, миру не следует дожидаться момента, когда прогнозы аналитиков сбудутся в реальности, заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, в прошлом крупным государствам удалось запустить ядерную энергетику только благодаря согласованным принципам и обязательствам в области безопасности.

Купер уточнила, что важный документ был подписан сторонами только после того, как «мир увидел ужасающую мощь новой технологии в Хиросиме» и задумался о рисках попадания ее в руки злоумышленников.

Глава ведомства подчеркнула, что в настоящее время державы не сформулировали и не оформили в виде международного соглашения принципы функционирования ИИ.

«Мы не можем позволить себе ждать создания эквивалента Хиросимы в области ИИ», — подчеркнула Купер.

Министр отметила, что США, Китаю и другим странам, ведущим разработки в сфере искусственного интеллекта, следует работать вместе над механизмами, регулирующими эту область знаний.

Ранее сообщалось, что еще в 70-е годы военные аналитики предупреждали о рисках развития искусственного интеллекта.

Дискуссия о возможных последствиях выхода ИИ из-под контроля продолжалась в последующие годы, особую яркость приобрела после выхода на рынок десятков нейросетей и появления информации о несчастных случаях и курьезных инцидентах, связанных с их применением.