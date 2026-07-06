Ученые обнаружили моллюска возрастом 125 млн лет с сохранившимися эмбрионами

Пресноводный моллюск возрастом 125 миллионов лет, найденный на британском острове Уайт, сохранил не только раковину, но и мягкие ткани, эмбрионы и личинок — это уникальнейший случай для меловой эпохи, оказалось в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Находку изучала международная группа: Мартин Мант из Музея динозавров острова Уайт и Портсмутского университета, Александра Скавина из Варшавского университета и Рафаэль Лосано из Геологического и горного института Испании. Вид получил название Margaritifera valdensis и относится к пресноводным двустворчатым моллюскам — ближайшим родственникам современных жемчужниц.

Обычно от таких животных остается только раковина. В данном случае ученые обнаружили то, что они называют «моллюскитом» — фоссилизированные мягкие ткани, сохранённые благодаря быстрой минерализации. Внутри раковины сохранилась жаберная выводковая камера — специальная полость, в которой моллюск вынашивал потомство.

В камере находились эмбрионы и личинки — глохидии. Это личинки, устроенные специально для паразитизма: они прикрепляются к жабрам или плавникам рыб, питаются за их счет несколько недель, а затем опускаются на дно и начинают самостоятельную жизнь. Такая стратегия размножения — оплодотворение и развитие внутри тела матери с последующим паразитизмом на рыбах — существует у жемчужниц и сегодня. Находка доказывает, что она сложилась еще 125 миллионов лет назад и с тех пор не менялась.

По словам авторов, это старейшие достоверно документированные мягкие ткани у двустворчатых моллюсков мелового периода и первый случай сохранения глохидиев в ископаемом состоянии.