Ученые предупредили о магнитных бурях на предстоящей неделе

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в ближайшие дни ожидается нестабильная геомагнитная обстановка. К вечеру понедельника, 6 июля, геомагнитный фон начнет успокаиваться, однако небольшие колебания могут сохраняться в ночное время.

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Уже во вторник, 7 июля, интенсивность возмущений пойдет на спад, а к концу недели — с пятницы, 10 июля, — геомагнитная обстановка должна полностью прийти в норму. На выходные, 11 и 12 июля, специалисты прогнозируют спокойный фон без значительных магнитных возмущений, следует из данных на сайте лаборатории.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Первого МГМУ имени Сеченова Ульяна Махова заявила, что влияние магнитных бурь на самочувствие человека индивидуально и зависит от ряда факторов, среди которых стресс, усталость и имеющиеся заболевания.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН 7 мая опубликовала видеозапись, на которой запечатлена мощная вспышка, произошедшая в этот день на Солнце. Мощность зарегистрированной вспышки достигла класса М, а продлилась она 70 минут. Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения от A до X.