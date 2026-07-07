Новое исследование ставит точку в споре о том, что ели первые американцы

Международная группа антропологов под руководством Бена Поттера из Университета Аляски и Джеймса Чаттерса из Макмастерского университета (Канада) опровергла теорию о всеядности первых американцев.

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Исследование 50 стоянок древних людей в Северной и Южной Америке доказывает, что палеолитические охотники почти не употребляли мелкую дичь или растения, а целенаправленно преследовали исключительно крупную фауну. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Как узнали, что ели древние люди

Долгие годы антропологи спорили: были ли первые люди, поселившиеся в Америке, специалистами по крупной добыче или универсалами, приспосабливавшимися к местным ресурсам. Новый анализ объединил данные по трем археологическим культурам — берингийской, кловисской и культуры наконечников типа рыбий «хвост», распространенной в Южной Америке. Судя по находкам искапаемых костей животных, звери весом более тонны обеспечивали 83–88% калорий от мясной пищи. Вклад кроликов, птиц и рыб не превышал 1%.

Чтобы опровергнуть возражения о плохой сохранности мелких костей, исследователи искусственно завысили их количество в 100 раз. Даже при этой поправке крупные животные все равно оставались основой рациона (более 98% на стоянках культуры Кловис). Прямое доказательство получено из изотопного анализа останков 18-месячного ребенка из Монтаны: рацион его матери на 96% состоял из мамонтов и прочих гигантов.

Найденные инструменты также говорят о специализации на мегафауне: на стоянках нет жерновов, рыболовных крючков или сетей, зато много тяжелых копий, скребков и ножей для разделки туш. Охотники переносили качественный камень для орудий на расстояния до 1500 км, что имеет смысл только если они заранее готовились к встрече с привычной добычей.

Почему древние люди так быстро заселили Америку

Именно следование за стадами мамонтов и гигантских ленивцев объясняет рекордную скорость расселения человека — два континента были освоены за 300–600 лет. Если бы люди придерживались разнообразной диеты, им пришлось бы адаптироваться к среде в течение тысячелетий.

Исследование возрождает гипотезу о связи охоты с вымиранием мегафауны: шерстистые мамонты исчезли около 13 400 лет назад, колумбийские — 12 800, южноамериканские гиганты — 11 600. Ученые нашли следы охоты человека на 28 из 41 вымерших родов этих животных. Хотя климат также менялся, авторы утверждают, что теперь исключать антропогенный фактор невозможно.