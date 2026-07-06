Представлен первый в мире «бумажный» монитор с частотой 60 Гц

Компания Bigme представила 25,3-дюймовый монитор B251 Pro, ставший одним из первых устройств класса с цветной панелью E Ink Kaleido 3 и заявленной частотой обновления до 60 Гц. Об этом сообщает портал Videocardz.

Новинка оснащена дисплеем с разрешением 3200х1800 пикселей, поддержкой 4096 цветов, 16 градаций серого и плотностью 145 PPI. Производитель также предусмотрел регулируемую подсветку с возможностью настройки цветовой температуры и поддержку светлого и темного режимов отображения.

Монитор оснащен разъемами HDMI, DisplayPort и USB-C, при этом последний используется исключительно для обновления прошивки. В комплект входит пульт дистанционного управления, а подставка позволяет изменять угол наклона и разворачивать экран в портретный режим.

Рекомендованная цена Bigme B251 Pro составляет $1279 (около 99,7 тыс. руб.), что ниже первоначально заявленного уровня в $1599 (около 124,6 тыс. руб.).

Эксперты отмечают, что, несмотря на улучшенные характеристики, E Ink-панели по-прежнему остаются нишевым решением из-за ограниченного времени отклика и эффекта «гостинга». Такие дисплеи ориентированы преимущественно на работу с текстом и статичным контентом, тогда как для динамичных сценариев использования, включая видеоигры, они непригодны.