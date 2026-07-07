Разгадана тайна утерянной 400 лет назад технологии ювелиров Китая

Китайские мастера эпохи Мин (1368–1644 годы) были непревзойденными виртуозами ювелирного дела. Об этом наглядно свидетельствуют многочисленные драгоценности, найденные в гробницах императорской знати по всей провинции Хубэй. Недавно ученые раскрыли один из самых интригующих профессиональных секретов того времени — утраченную технологию, которая позволяла создавать иллюзию тончайшего кружева без единого кусочка проволоки.

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Исследование, опубликованное в престижном научном журнале NPJ Heritage Science, описывает технику под названием «Цзинь чжэ сы» (Jin zhe si). До сих пор это словосочетание встречалось лишь в старинных хрониках, но теперь международная группа экспертов впервые смогла полностью реконструировать этот уникальный ювелирный процесс.

Загадка серег

Объектом пристального внимания ученых из Китайского геологического университета стала пара золотых серег. Эти изящные украшения были извлечены из гробницы принца Чжу Цайжона, ушедшего из жизни в 1545 году. Каждое изделие выполнено в форме двойной тыквы-горлянки из тончайшего золота, увенчанной четырьмя изящными листочками и лозами, свисающими с массивного крючка.

На первый взгляд серьги казались классической филигранью — техникой, при которой кружевной узор спаивается из сотен витых металлических нитей. Однако, когда исследователи поместили артефакты под стереомикроскоп для создания подробных чертежей, их ждало удивительное открытие.

Складки вместо проволоки

Микроскопический анализ показал, что на поверхности серег нет ни единого шва от проволоки или внутреннего наполнителя. Тонкая регулярная гофрированная текстура была создана исключительно за счет виртуозного складывания слоев тончайшей золотой фольги. Мастера буквально занимались «оригами» из драгоценного металла, имитируя внешний вид кружева.

Чтобы проверить свои выводы, исследователи применили метод обратного инжиниринга. Используя данные сканирования и старинные текстовые подсказки, они попытались повторить все этапы производства вручную. Результат превзошел ожидания: копия серьги-тыквы полностью совпала с оригиналом XVI века по форме, текстуре и весу с точностью до одного грамма.

Металл, который не ломается

В ходе экспериментов ученые попробовали воссоздать ту же форму из серебряной и алюминиевой фольги, но потерпели неудачу. В абсолютно одинаковых условиях другие металлы либо мгновенно рвались, либо не могли удерживать заданную плиссированную форму. Только золото высочайшей пробы продемонстрировало уникальную пластичность. Оно выдержало многократные сгибания в тончайшие гофрированные складки без образования трещин и заломов.

По расчетам авторов работы, опытный придворный ювелир эпохи Мин после освоения этой сложной техники мог изготовить одну такую серьгу примерно за день.

Открытие доказывает, что «Цзинь чжэ сы» являлась самостоятельной и чрезвычайно сложной технологией обработки металлов, а не просто разновидностью филиграни, как считалось ранее.