Топ поддельных гаджетов, с которыми сталкивался каждый

Поддельные гаджеты уже не первый десяток лет сосуществуют бок о бок с оригиналами. Наверное, каждый человек хоть раз в жизни покупал поддельные наушники, зарядник или даже что-то посерьезнее, вроде накопителя для ПК. Портал howtogeek.com рассказал о подделках, с которыми сталкивался каждый.

© Unsplash

microSD-карты

Поддельные microSD часто встречаются в электронных магазинах. По факту, фейков так много, что крупные производители, вроде SanDisk, публиковали статьи, где собраны дюжины их примеров. Особенно распространенными подделки были в конце 2000-х и начале 2010-х. Но с тех пор ситуация стала даже хуже: покупать microSD-карту на цифровом маркетплейсе в принципе не стоит. Наиболее безопасный способ подыскать накопитель — приобрести его в специализированном магазине техники, или напрямую у производителя, если есть возможность.

SSD-накопители

Поддельные SSD не трудно опознать: они обещают заоблачные характеристики (вроде 16 ТБ памяти) при невероятно низких ценах. А внутри таких дисков, как правило, просто спрятаны обычные microSD-карты, подключенные к USB-C адаптерам. Но, в отличие от рынка поддельных карт памяти, ситуация с фейковыми SSD более сложная — мошенники научились подделывать даже проверенные бренды, такие как Samsung.

Хорошая новость в том, что качественные, убедительные подделки SSD встречаются очень редко; даже дешевые фейки, которые выдают себя за продукцию крупных брендов, редки, особенно если покупать товары у проверенных продавцов. Но стоит помнить — если твердотельный накопитель выглядит слишком дешево, то, скорее всего, он поддельный.

Беспроводные наушники

Первые подделки AirPods не могли похвастать хорошим качеством, благодаря чему их легко распознавали. Они дешево выглядели, предлагали плохой звук и низкую автономность. Такие подделки ломались в течение считанных месяцев, иногда и недель. Но сегодня мошенники научились подделывать продукцию Apple до мелочей, от упаковки до материалов. Качественные подделки практически не отличить от оригинального продукта, даже по серийному номеру. То же самое произошло и с Samsung Galaxy Buds. Поэтому рекомендация такая же, как и в случае со многой другой продукцией — покупать только у производителя или в проверенных магазинах.

Зарядные устройства

С момента, когда Apple перестала включать в комплект iPhone зарядные устройства, рынок поддельных зарядников расцвел. Позже и другие производители пошли схожим путем, что лишь усугубило положение. Фейковых зарядников не так много, как тех же AirPods, но их можно найти в любой точке мира. Подделка стоит в два раза дешевле оригинала, но не имеет той же сертификации безопасности или долговечности.