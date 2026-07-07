Раскрыто космическое происхождение найденных в Австралии шаров

Раскрыто космическое происхождение найденных в Австралии металлических шаров
Металлические шары, найденные на пляже на севере Квинсленда, были частями упавшей «иностранной ракетной ступени», сообщило Австралийское космическое агентство (ASA). Заявление ведомства цитирует The Guardian.
Необычные предметы на побережье в районе Форрест-Бич к северу от Таунсвилла обнаружили местные жители. С пятницы по воскресенье волны вынесли на песок шесть шаров. Полиция и пожарные службы осмотрели находки и установили вокруг них 50-метровые зоны отчуждения.
ASA установило вероятное происхождение неопознанных объектов — по данным агентства, это «баллоны высокого давления от ракеты-носителя».
«Расположение и характеристики объектов соответствуют обломкам иностранной ракетной ступени, которая недавно сошла с орбиты и вошла в атмосферу», — уточнили в организации.
По словам Элис Горман, космического археолога и специалиста по космическому мусору из Университета Флиндерса, изготовленные из титанового сплава, эти баллоны крайне прочные и выдерживают очень высокие температуры. То, что они уцелели, не говорит об аварии или сбое при запуске.
По международным соглашениям, упавшие с неба части принадлежат стране, запускавшей космический аппарат, и Австралия обязана провести с ней переговоры о возврате.
«Страна запуска может захотеть вернуть обломки для анализа, если что-то пошло не по плану, но если это рядовая ступень и все прошло штатно, то, скорее всего, необходимость в анализе отпадет», — пояснила Горман.
Австралийское космическое агентство предупредило о возможности обнаружения других подобных находок.
«Ни в коем случае не прикасайтесь к предполагаемому космическому мусору, не перемещайте его и не подбирайте — считайте его опасным, пока это не опровергнут. Отойдите подальше и свяжитесь со службами спасения», — предостерегли в ASA.
За всю историю космических запусков всего один человек пострадал от падения части ракеты, добавила Горман. В 1997 году на американку Лотти Уильямс свалился кусок стеклопластика от ракеты Delta II. Она отделалась легким испугом.