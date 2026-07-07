Раскрыто космическое происхождение найденных в Австралии шаров

Металлические шары, найденные на пляже на севере Квинсленда, были частями упавшей «иностранной ракетной ступени», сообщило Австралийское космическое агентство (ASA). Заявление ведомства цитирует The Guardian.

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Необычные предметы на побережье в районе Форрест-Бич к северу от Таунсвилла обнаружили местные жители. С пятницы по воскресенье волны вынесли на песок шесть шаров. Полиция и пожарные службы осмотрели находки и установили вокруг них 50-метровые зоны отчуждения.

ASA установило вероятное происхождение неопознанных объектов — по данным агентства, это «баллоны высокого давления от ракеты-носителя».

«Расположение и характеристики объектов соответствуют обломкам иностранной ракетной ступени, которая недавно сошла с орбиты и вошла в атмосферу», — уточнили в организации.

По словам Элис Горман, космического археолога и специалиста по космическому мусору из Университета Флиндерса, изготовленные из титанового сплава, эти баллоны крайне прочные и выдерживают очень высокие температуры. То, что они уцелели, не говорит об аварии или сбое при запуске.

По международным соглашениям, упавшие с неба части принадлежат стране, запускавшей космический аппарат, и Австралия обязана провести с ней переговоры о возврате.

«Страна запуска может захотеть вернуть обломки для анализа, если что-то пошло не по плану, но если это рядовая ступень и все прошло штатно, то, скорее всего, необходимость в анализе отпадет», — пояснила Горман.

Австралийское космическое агентство предупредило о возможности обнаружения других подобных находок.

«Ни в коем случае не прикасайтесь к предполагаемому космическому мусору, не перемещайте его и не подбирайте — считайте его опасным, пока это не опровергнут. Отойдите подальше и свяжитесь со службами спасения», — предостерегли в ASA.

За всю историю космических запусков всего один человек пострадал от падения части ракеты, добавила Горман. В 1997 году на американку Лотти Уильямс свалился кусок стеклопластика от ракеты Delta II. Она отделалась легким испугом.