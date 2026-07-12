Почему видеокарты Nvidia RTX 20 так хорошо состарились?

Многие устройства не предназначены для долгой работы — их нужно регулярно менять. Раньше в список таких устройств не входили видеокарты для ПК, но, судя по трендам, их ждет аналогичная участь. Тем удивительнее на этом фоне, как хорошо состарились видеокарты линейки Nvidia RTX 20. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

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Причина, по которой Turing, или серия RTX 20, по-прежнему релевантна, в том, что Nvidia не просто выпустила GTX-карту, но побыстрее. Компания снабдила устройства линейки отдельными RT-ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами для ИИ. Обе инновации выглядели слишком амбициозными в 2018-м, но в итоге именно они провели черту между старыми GPU Nvidia и современными.

Даже скромная RTX 2060 обладает доступом к функциям, которые недоступны GTX 1080 Ti. Последняя, конечно, показывала лучшие результаты в растеризации, но первая оказалась более готовой к будущему. И теперь это куда важнее, чем во времена, когда трассировка лучей существовала лишь в форме технодемки.

Данный технологический прыжок сделал RTX 20 куда более долговечной линейкой, чем можно подумать по производительности. Они релевантны не потому, что им хватает мощности, чтобы соперничать с современными видеокартами — они совершенно точно не могут. Тем не менее, у них по-прежнему есть применение, потому что они могут использовать DLSS, поддерживают трассировку лучей в современных играх и по-прежнему получают поддержку в виде свежих драйверов.

Пропасть между RTX 20 и их предшественницами становится лишь шире, поскольку Nvidia фактически прекратила поддержку GTX 10. Архитектуры Maxwell, Pascal и Volta перешли на режим критических обновлений с 2025 года. А Turing и более новые карты продолжают получать драйверы с оптимизацией под новые игры. GTX 1080 Ti, конечно, продолжает использоваться во многих компьютерах, но у этой линейки уже нет будущего — в играх их производительность с каждым годом становится все хуже.

DLSS — истинный секрет долговечности RTX 20. Но, иронично, в масштабировании также кроется причина, по которой и эта линейка начинает терять актуальность. Нативные разрешения очень сильно нагружают старое железо, особенно в новых играх, но DLSS позволяет видеокартам RTX 20 задействовать тензорные ядра, чтобы рендерить игры в более низком разрешении. Проблема лишь в том, что RTX 20 поддерживают только устаревшие техники, разработанные на базе масштабирования. Super Resolution и DLAA, например, работают, но генерация кадров доступна только свежим GPU, начиная с RTX 40. А многокадровая генерация — исключительно RTX 50.

Еще стоит помнить, что объем видеопамяти GPU определяет, хорошо ли состарится устройство. В линейке RTX 20 есть разные видеокарты, но, в целом, RTX 2080 Ti состарилась лучше всего, поскольку у нее целых 11 ГБ VRAM. Неплохо даже по меркам 2026 года — всего на 1 ГБ меньше, чем у RTX 5070. Обычная RTX 2080 с трудом, но справляется с 8 ГБ памяти; столько же получают актуальные бюджетные модели, вроде RTX 5060 или RX 9600 XT.

А вот RTX 2060 повезло меньше прочих. 6 ГБ VRAM хватило надолго, но сегодня такого объема памяти уже мало для игр, даже несмотря на то, что само устройство вполне производительно. Другими словами, архитектура Turing стареет неравномерно — флагманские GPU обладают большей долговечностью, чем бюджетные.

К сожалению, обладателям RTX 20 уже стоит хотя бы подумать о переходе на более современную видеокарту. Пропасть между старыми и новыми поколениями растет с каждым годом, и новые игры зачастую требуют поддержки новейших технологий.