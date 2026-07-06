Аналитик рассказал о помощи ИИ в улучшении работы мобильных сетей

Ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в управление сетями связи преследует цель не наращивание скорости мобильного интернета, а улучшение качества сервиса.

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По его словам, российские операторы и производители оборудования уже используют подобные алгоритмы для анализа нагрузки на базовые станции и автоматического перераспределения ресурсов с учетом поведения людей.

«Сегодня речь уже идет не о скорости. Речь идет о качественном обслуживании, когда клиент получает ровно то, что ему нужно, и оператор лучше знает клиента», — подчеркнул эксперт.

В качестве примера он привел адаптацию станций к скоплению людей на концертах или учет скорости движения абонентов для обеспечения стабильности при переключении между вышками.

Ранее ведущий специалист группы по анализу защищенности мобильных и веб-приложений компании «Бастион» Сергей Зыбнев предупредил, что использование ИИ в работе может привести к утечке корпоративных данных.