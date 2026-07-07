Названа причина аномального таяния арктических льдов

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института, проанализировав многолетний массив данных, пришли к выводу: главный фактор деградации многолетних арктических льдов - это прогрев атлантических вод, которые поступают в Северный Ледовитый океан через пролив Фрама. Об этом сообщили в пресс-службе ААНИИ.

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Таким образом, ключ к таянию нужно искать в глубинах Антарктики. Понимание этого природного механизма имеет прикладное значение: можно прогнозировать аномальное таяние многолетних льдов Гренландского моря еще за 1-4 года до его начала.

Прогноз ледовой обстановки на годы вперед поможет судоходным компаниям и операторам Северного морского пути точнее выбирать маршруты, сроки проводки и заранее оценивать риски.

Исследование охватило почти 30 лет наблюдений - с 1996 по 2023 год - и подтвердило, что именно океан играет роль мощного теплового аккумулятора, способного долго сохранять аномалии тепла, влияющие на состояние льда.