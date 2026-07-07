Названа причина аномального таяния арктических льдов

Петербургские ученые выяснили причину аномального таяния арктических льдов
Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института, проанализировав многолетний массив данных, пришли к выводу: главный фактор деградации многолетних арктических льдов - это прогрев атлантических вод, которые поступают в Северный Ледовитый океан через пролив Фрама. Об этом сообщили в пресс-службе ААНИИ.
Таким образом, ключ к таянию нужно искать в глубинах Антарктики. Понимание этого природного механизма имеет прикладное значение: можно прогнозировать аномальное таяние многолетних льдов Гренландского моря еще за 1-4 года до его начала.
Прогноз ледовой обстановки на годы вперед поможет судоходным компаниям и операторам Северного морского пути точнее выбирать маршруты, сроки проводки и заранее оценивать риски.
Исследование охватило почти 30 лет наблюдений - с 1996 по 2023 год - и подтвердило, что именно океан играет роль мощного теплового аккумулятора, способного долго сохранять аномалии тепла, влияющие на состояние льда.
"В исследовании мы показали, что состояние старых льдов Гренландского моря во многом определяется тем, что происходит в толще воды еще за несколько лет до видимых изменений на поверхности", - отметила научный сотрудник отдела океанологии ААНИИ Наталья Лис.