Ученые оценили уровень эмпатии у крыс

В 2011 году американские зоологи заметили, что оказавшаяся на свободе голодная крыса не бросилась к лакомству, а сначала отворила дверцу соседней клетки и выпустила своего сородича. Это наблюдение породило горячие споры: можно ли считать подобный поступок проявлением настоящего сочувствия, или же речь идет об инстинкте?

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Чтобы ответить на этот вопрос, коллектив ученых из Германии и Австрии разработал методику, которая позволяет оценить уровень эмпатии у различных животных. Статья опубликована в журнале Biological Reviews.

Как оценить сопереживание у животных

Исследователи под руководством профессора Альберта Невена из Рурского университета в Бохуме выделили пять ключевых параметров, с помощью которых можно охарактеризовать «профиль эмпатии».

К этим параметрам относятся следующие способности:

считывать эмоциональное состояние другого животного;

понимать ситуацию, в котором оно оказалось;

учитывать его психологические особенности;

гибко реагировать на ситуацию;

помогать другому, не преследуя собственную выгоду.

«Раньше приходилось давать примитивный ответ: эмпатия есть или нет. Теперь мы можем сказать, какому именно профилю соответствует поведение животного», — объясняет Невен.

Почему эмпатия у крыс — не рефлекс

Сравнив поведение крыс, мышей, собак, волков, человекообразных обезьян и врановых по этим пяти характеристикам, исследователи пришли к однозначному выводу: грызуны действительно демонстрируют альтруистическое поведение, которое нельзя объяснить рефлексами. Ключевой факт, подтверждающий наличие у крыс эмпатии: они приходят на выручку только уже знакомым особям, но игнорируют незнакомцев.

Это полностью исключает версию об инстинктивном происхождении взаимопомощи у грызунов и доказывает, что их поведение основано на сборе информации о конкретном сородиче. Тем не менее, привычное нам сопереживание, включающее рефлексию над чужими намерениями, остается уникальной чертой Homo sapiens — крысы таких способностей не показали.