На Солнце случилось рекордное за два года число вспышек

Солнце обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек, произошедших в течение одних суток. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, за сутки 5 июля на солнце было зафиксировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек, если считать сутки по московскому времени.

Группы пятен, включая вторую по размеру за 10 лет область 4478, сместились в западном направлении. Ожидается, что 6 июля они уйдут на обратную сторону звезды и уже не смогут повлиять на Землю. Однако если эти группы сохранятся в течение ближайших двух недель, то они снова повернутся к Земле во второй половине июля, хотя вероятность такого сценария невелика.

В лаборатории добавили, что 6 июля потоки рентгеновского излучения, которые последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад. Если на звезде не появится новых очагов активности, то к середине недели Солнце вернется в спокойное состояние.