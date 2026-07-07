В Узбекистане откопали военный форпост греков возрастом 2200 лет

Завоевания Александра Македонского оставили после себя не только легенды о великих битвах, но и колоссальное культурное наследие. По всему маршруту его армии — от Турции до Центральной Азии — вырастали города и форпосты. Недавно международная археологическая группа сделала важное открытие на юге Узбекистана, обнаружив редкий тип военного объекта эпохи эллинизма. Исследование вышло в Journal of Archaeological Science: Reports.

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Объект под названием Искандар Тепа долгое время считался остатками небольшого гражданского поселения. Однако новые раскопки и геофизические исследования опровергли эту гипотезу. Ученые доказали, что перед ними — временный древнегреческий военный лагерь II века до нашей эры.

Сканирование толщи веков

Исследовательскую группу возглавил профессор Ладислав Станчо из Карлова университета (Чехия), работавший совместно с узбекскими коллегами. Впервые археологи осмотрели эту территорию в 2017 году. Спустя четыре года они вернулись с высокотехнологичным оборудованием: магнитометрами и георадарами.

Магнитное сканирование выявило лагерь общей площадью почти шесть гектаров. Геофизические датчики обнаружили оборонительный ров протяженностью около 400 метров, который кольцом окружал центральную часть форпоста. Раскопки подтвердили: ширина рва составляла от 4 до 7 метров, а глубина достигала 85 сантиметров. С внутренней стороны рва тянулись ряды ям от столбов. Это указывает на то, что когда-то здесь стоял прочный деревянный частокол.

Быт солдат в засушливых степях

Внутри укрепленной зоны археологи не нашли следов капитальных каменных или кирпичных строений. Вместо этого они откопали вкопанные прямо в землю огромные керамические сосуды — хумы. Ученые полностью извлекли три таких кувшина. На их внутренних стенках остался белый минеральный налет.

Химический анализ показал, что в хумах хранили воду, а не зерно или вино. Поскольку на самом холме нет природных источников или колодцев, солдатам приходилось приносить воду из соседней долины или специально прорытого канала, который также удалось засечь во время аэросъемки.

Монеты царей и древнее кладбище

Возраст лагеря помогли определить нумизматические находки. Археологи обнаружили несколько серебряных монет с изображениями греко-бактрийских правителей Евтидема I и Деметрия I. Это подтверждает, что лагерь активно использовался во II веке до нашей эры для контроля границ Бактрии и Согдианы.

Ученые также нашли около 90 овальных могильных ям по краям поселения. Часть захоронений датируется более поздним периодом — I веком до нашей эры. Некоторые могилы перекрывают оборонительные сооружения. Это говорит о том, что после ухода военных местные жители еще долго использовали заброшенный лагерь как кладбище.

Уникальность Искандар Тепы заключается в его планировке, которая идеально совпадает с античными теоретическими руководствами по военному делу. Сочетание возвышенности, круглого рва и отсутствия капитальных зданий — классический маркер кратковременного греческого лагеря, найти который в Центральной Азии считается огромной удачей.