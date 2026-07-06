В NASA рассказали, с чего начнется освоение Луны в следующем году

Американское космическое агентство обнародовало дорожную карту по обустройству постоянного присутствия на естественном спутнике Земли. В эфире программы Face the Nation on CBS глава NASA Джаред Айзекман сообщил, что возведение инфраструктуры начнётся уже в 2027 году.

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По словам администратора, к моменту высадки астронавтов на лунную поверхность в 2028 году там уже будет доставлен ровер и заложены первые элементы базы. На следующий год, в 2029-м, планируется расширение построенных объектов.

Айзекман сравнил будущий лунный комплекс с Международной космической станцией: к началу 2030-х годов он позволит экипажам находиться на Луне длительное время. Это необходимо, чтобы отработать технологии и навыки для последующих пилотируемых миссий к Марсу.

При этом в числе первых на спутник Земли отправится модуль PROMISE, который до этого использовался для отработки алгоритмов управления на земных полигонах. Учёные планировали использовать его для изучения и последующего освоения Марса, однако впоследствии приняли решение задействовать ровер для полётов на Луну.