Как женщина из христианской секты изобрела первую циркулярную пилу?

Наука и религия отнюдь не противоположности друг друга. Так, в XVIII веке последователи пророчицы, отправившейся из Англии в Америку, изобрели множество полезных вещей — например, циркулярную пилу. Портал popsci.com рассказал о секте шейеров, их жизни и Табите Бэббит — одной из самых известных изобретательниц США.

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Шейкеры исторически были сектой, отделившейся от английских квакеров; сами они называли себя «Объединенным обществом верующих во Второе Пришествие Христа». А прозвище шейкеры, или трясуны, они получили от ритуальной практики во время молитв. Они вели мирную, простую жизнь, которая включала в себя строгий целибат и продуктивный труд. На пике популярности группы в 1840-м она насчитывала 6 000 членов, проживавших преимущественно на северо-востоке США.

Шейкеры часто подвергались преследованию и непониманию со стороны общества, что вынудило их искать убежище в изоляции. Они создали эгалитарные коммуны, где собственность и труд были общими; шейкеры поддерживали жизнь фермерством и продажей товаром домашнего производства.

Хотя мужчины и женщины в этих коммунах жили раздельно, у них был равный статус. От братьев и сестер-шейкеров ожидали плодотворного сотрудничества ради общего блага. Пока, например, братья кололи деревья на щепу, сестры плели из коры корзинки на продажу.

Догма шейкеров поощряла трудолюбие и перфекционизм. Акцент на предприимчивость и эффективность вдохновил многих шейкеров стать изобретателями в самых разных сферах, от медицины до дизайна мебели. Они особенно славились своим вкладом в сельскохозяйственные технологии. Шейкеры изобрели устройства для обработки разных культур, ротационную борону для вспахивания полей и максимально эффективный круглый дизайн амбаров. Они также были первыми, кто начал продавать семена по почте в бумажных пакетиках — точно так же, как их продают сейчас. Поговаривают, что даже булавки были изобретением шейкеров.

Учитывая, сколь важными для уклада жизни секты были инновации и равноправие, неудивительно, что некоторые женщины-шейкеры тоже шли в изобретатели. Среди них — Сара «Табита» Бэббит, одна из самых ранних изобретательниц в американской истории. Она и ее родители переехали в коммуну шейкеров в Массачусетсе, когда ей было 13 лет, и там она прожила до самой смерти.

Бэббит приписывают ряд улучшений уже существовавших механических процессов, но, пожалуй, самым важным ее изобретение была циркулярная пила — предтеча электрической пилы. По разной информации, она разработала пилу примерно в 1813 году.

До появления циркулярных пил шейкерам-дровосекам приходилось распиливать крупные бревна маховыми пилами, рассчитанными на двух работников. Каждый держал по длинному концу пилы; один человек стоял над бревном, а другой — под ним, в яме. Подобная техника требовала меньше усилий, чем распиливание бревна по горизонтали на ровной поверхности, потому что гравитация помогала двигать лезвие пилы. Маховая пила была удобнее более ранних методов, но изобретатели, такие как Бэббит, пытались найти способ сделать процесс еще эффективнее.

Как и другие сестры-шейкеры, Бэббит почти гарантированно была опытной пряхой. Архивы ее коммуны говорят, что изобретательница вырезала прототип своей пилы из жести, после чего прикрепила ее к веретену прядильного колеса. Лезвие, закрепленное на механизме, двигалось по нажатию на педаль под машиной — так же, как работало само колесо. А дерево распиливали, толкая его в сторону крутящейся пилы, что требовало еще меньше сил от оператора.

Позже братья-шейкеры изготовили стальные лезвия по чертежам Бэббит. Устройство стало таким успешным, что им начали пользоваться и в других коммунах, а также за их пределами. К 1820-м многие лесопилки шейкеров были оснащены циркулярными пилами.

Вера шейкеров в общую собственность не позволяла изобретателям патентовать свои новинки — они с радостью делились чертежами со всеми желающими. По этой причине историкам тяжело отследить происхождение тех или иных изобретений, поскольку изобретатели из секты зачастую не подписывались под своими детищами. Так и в случае циркулярной пилы, Бэббит, скорее всего, была не первым и не единственным изобретателем, пришедшим к этой идее. В Англии аналогичный патент зарегистрировали на имя Сэмюэла Миллера в 1777-м, за два года до рождения Табиты Бэббит. Но пила Миллера вряд ли дошла до шейкеров, которые отправились в американские колонии в 1774-м.

Как бы то ни было, индустриализация 1870-х положила конец образу жизни шейкеров. Дешевые товары массового заводского производства составили слишком серьезную конкуренцию продуктам религиозных ремесленников. Многие коммуны шейкеров закрылись, а братьям и сестрам пришлось покинуть веру, чтобы зарабатывать на жизнь. К тому же, американские законы об охране детей мешали религиозным обществам усыновлять сирот. Шейкеры, придерживавшиеся целибата, пополняли свои ряды за счет сирот, но теперь они могли расти лишь через конверсию.