Одному типу НЛО найдено убедительное научное объяснение

Благодаря науке стало еще одной загадкой меньше: профессор Джон Биркс из Колорадского университета в Боулдере нашел убедительное объяснение так называемым орбам — одному из типов НЛО. Подкрепленную расчетами гипотезу он изложил в статье для Atmospheric Chemistry and Physics, препринт которой отправил гарвардскому астрофизику Ави Лебу.

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Один из авторов теперь уже общепринятой теории «ядерной зимы», Биркс — химик, который занимается атмосферными явлениями. В своей работе он проанализировал сотни фото и видео орбов — светящихся сфер в небе, днем выглядящих как летающие тарелки. После ручного отсева птиц, спутников, дронов, артефактов камеры и прочих «ложных тревог» осталось 508 НЛО, 408 из которых наблюдались в США.

Эти данные профессор сопоставил со сведениями Американского метеорного общества. Оказалось, что в 60 случаях наблюдений светящихся сфер в то же время (в промежутке продолжительностью не более часа) неподалеку падал болид. Сравнение со статистикой метеорной активности в другие периоды дало вероятность случайного совпадения менее 1%.

Магнитная пыль в форме летающей тарелки

Согласно гипотезе Биркса, светящиеся сферы представляют собой ранее не распознанную форму ионизированной пылевой плазмы. Собирает ее в форме летающей тарелки и надолго удерживает остаточная намагниченность метеоритного железа, никеля и магнетита.

Эта модель может объяснить многие особенности светящихся сфер — плавучесть, длительное существование (от минут до часов), электрическое поведение и выраженную изменчивость цвета. Свечение поддерживается за счет непрерывной диссипации энергии через электризацию, которая, в свою очередь, стимулируется конвекцией, вызванной окислением железа.

Реакция окисления производит более чем ощутимую энергию — сотни ватт. Если допустить, что в форме видимого излучения даже меньше 0,1% — этого уже достаточно для светимости, сравнимой с блеском Венеры. В дневное же время сфера может выглядеть как непрозрачный объект с белым, серым или серебристым оттенком, в зависимости от освещения, угла обзора и состава частиц.

Небольшие колебания давления, влажности, концентрации частиц или напряженности локального электрического поля могут приводить к прерывистым разрядам, что вызывает наблюдаемое мерцание сфер. Сильно заряженные сферы могут достаточно сильно исказить локальное электрическое поле, чтобы индуцировать свечение в соседних темных «летающих тарелках», сообщения о которых публиковало Управление по разрешению аномалий во всех областях AARO.

Форма орбов зависит от атмосферных условий и внутренней динамики. Изначально сферическая, в силу конвекции, восходящих потоков, ветра, вращения и других причин она может принимать целый спектр обличий — от сферических и дискообразных до вытянутых или сигарообразных, причем со временем морфология эволюционирует.

Что дальше

Таким образом, орбы оказались физическим явлением, которое может представлять реальную опасность для авиации. Чтобы точнее оценить риски и найти меры защиты, нужно лучше понять их природу.

В ближайшее время Научно-консультативный совет по UAP сравнит эту модель со статистикой AARO, чтобы определить, может ли она объяснить все наблюдаемые свойства UAP-сфер, заверил Ави Леб, который его возглавляет. Кроме того, гипотезу Биркса можно проверить экспериментально, попытавшись создать орбы в лабораторных условиях из магнитных наночастиц железа.