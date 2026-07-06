Telegram тестирует платный доступ к новому редактору сообщений

В бета-версии Telegram 12.9 для Android обнаружено ограничение на использование расширенного форматирования сообщений, которая будет доступна только подписчикам Telegram Premium. Об этом сообщает «Код Дурова».

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При этом сам редактор продвинутого форматирования остается открытым для всех пользователей. Однако при попытке отправить сообщение, созданное с использованием расширенных инструментов, приложение требует наличие платной подписки.

Новый редактор позволяет оформлять текст сообщений в формате, близком к полноценному документу. Пользователям доступны заголовки, цитаты, блоки кода, футеры, маркированные и нумерованные списки, чек-листы, а также сворачиваемые блоки текста.

Помимо текстового оформления, в такие сообщения можно добавлять изображения, аудиофайлы и геолокацию, а также использовать эмодзи из набора Telegram Premium.

Формально расширенное форматирование не является полностью новой разработкой. Базовая поддержка Markdown-разметки с таблицами, формулами и цитатами появилась в Telegram версии 12.8, но только для ботов.