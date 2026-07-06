Названы лучшие необычные смартфоны дешевле 50 тысяч рублей

Названы лучшие и необычные смартфоны дешевле 50 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти необычных смартфонов 2026 года, стоимость которых не превышает 50 тыс. руб.
Открывает список Huawei Nova 15 Max за 19,4 тыс. руб., выделяющийся батареей на 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, функциональной клавишей для быстрого вызова избранных функций и тонкими рамками по всему периметру 6,84-дюймового OLED-дисплея.
Следом идет Infinix Note 60 Pro, который при цене 27,8 тыс. руб. может похвастаться двумя экранами: основным AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма с частотой 144 Гц, разрешением 1,5K и яркостью до 4500 нит, а также внешним светодиодным экраном Active Matrix. Он нужен для индикации уведомлений, отображения пользовательских надписей и пиксельных мини-игр. Гаджет также получил двойную камеру 50 и 8 Мп, стереодинамики JBL и аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки на 30 Вт.
На третьем месте оказался Vivo V70, выделяющийся фотовозможностями тройной камеры на 50, 50 и 8 Мп, а также селфи-камеры с разрешением 50 Мп. Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP69, а среди прочих характеристик называют 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К и яркостью до 1800 нит, чип Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор на 6500 мАч. В России эта модель продается за 26,7 тыс. руб.
В подборку также попали Nothing Phone (4a) Pro с двумя экранами и Xiaomi 17T с камерой Leica за 41,5 и 37,8 тыс. руб. соответственно.