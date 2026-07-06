Названы лучшие необычные смартфоны дешевле 50 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти необычных смартфонов 2026 года, стоимость которых не превышает 50 тыс. руб.

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Открывает список Huawei Nova 15 Max за 19,4 тыс. руб., выделяющийся батареей на 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, функциональной клавишей для быстрого вызова избранных функций и тонкими рамками по всему периметру 6,84-дюймового OLED-дисплея.

Следом идет Infinix Note 60 Pro, который при цене 27,8 тыс. руб. может похвастаться двумя экранами: основным AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма с частотой 144 Гц, разрешением 1,5K и яркостью до 4500 нит, а также внешним светодиодным экраном Active Matrix. Он нужен для индикации уведомлений, отображения пользовательских надписей и пиксельных мини-игр. Гаджет также получил двойную камеру 50 и 8 Мп, стереодинамики JBL и аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки на 30 Вт.

На третьем месте оказался Vivo V70, выделяющийся фотовозможностями тройной камеры на 50, 50 и 8 Мп, а также селфи-камеры с разрешением 50 Мп. Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP69, а среди прочих характеристик называют 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К и яркостью до 1800 нит, чип Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор на 6500 мАч. В России эта модель продается за 26,7 тыс. руб.

В подборку также попали Nothing Phone (4a) Pro с двумя экранами и Xiaomi 17T с камерой Leica за 41,5 и 37,8 тыс. руб. соответственно.