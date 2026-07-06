iPhone 18 Pro на 1 и 2 ТБ получат медленную память

Несмотря на ожидаемое повышение цен на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple, по данным инсайдера Reptalica, может ухудшить характеристики старших версий смартфонов за счёт использования другого типа флэш-памяти.

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Инсайдер сообщает, что модификации iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с накопителями на 256 и 512 ГБ сохранят TLC NAND. Поставщиками этих микросхем выступят SK hynix, Kioxia и SanDisk. Такой тип памяти считается оптимальным для флагманских устройств, поскольку каждая ячейка хранит три бита данных. Это обеспечивает высокую скорость записи, стабильную работу при интенсивных нагрузках и более продолжительный срок службы по сравнению с QLC NAND.

Совсем иначе, как утверждает источник, будет обстоять дело с версией на 1 ТБ. Основным поставщиком памяти для неё станет SK hynix с чипом BC8Q-1T, основанным на технологии QLC. Лишь небольшая часть устройств может получить альтернативный накопитель Samsung 3DV8 объёмом 1 ТБ, выполненный по технологии TLC. Переход на QLC означает, что при продолжительной записи данных скорость накопителя может снижаться заметно сильнее, чем у решений на базе TLC.

Наиболее спорным выглядит решение для топовой модификации с накопителем объёмом 2 ТБ. По информации Reptalica, Apple планирует использовать чип BC8Q-2T производства SK hynix, который также относится к классу QLC. Более того, инсайдер утверждает, что этот накопитель разрабатывался преимущественно для корпоративного сегмента, а его производительность при случайных операциях с небольшими блоками данных существенно уступает привычным потребительским решениям. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max с 2 ТБ памяти использует более быструю TLC NAND.

При этом ожидается, что стартовая цена iPhone 18 Pro составит около $1399, а iPhone 18 Pro Max – $1499. Поэтому возможный переход на менее производительную QLC-память в самых дорогих версиях может вызвать вопросы у покупателей и стать поводом для критики в адрес Apple.