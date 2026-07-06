Телескоп «Евклид» обнаружил древние квазары в ранней Вселенной

Орбитальный телескоп "Евклид" обнаружил за первые полтора года научной работы сразу три десятка квазаров (активных ядер галактик, излучающих большие количества света и тепла) в ранней Вселенной в первые 840 миллионов лет ее существования.

Их изучение поможет ученым раскрыть механизмы формирования и роста сверхмассивных черных дыр, сообщила пресс-служба Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB).

"Данные космические монстры, превышающие по массе Солнце в миллиарды раз, каким-то образом возникли и существовали на самых ранних этапах жизни Вселенной. Пока мы не можем сказать, как им удалось столь быстро достичь столь больших размеров. Открытие и изучение большого числа этих объектов даст нам шанс получить ответы на эти вопросы", - заявил профессор UCSB Джозеф Хеннави, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Хеннави и ученые совершили это открытие при изучении снимков и данных, которые были собраны в рамках основной научной программы орбитального телескопа "Евклид" в первые полтора года его работы. Этот космический аппарат на протяжении шести лет будет сканировать значительную часть ночного неба при помощи камеры VIS и инфракрасного спектрометра NISP для поиска в этих регионах космоса самых далеких и тусклых квазаров.

Сегодня научная команда представила первые результаты этих поисков, в рамках которых ученым удалось найти сразу три десятка сверхдревних и чрезвычайно далеких квазаров, удаленных от нас на 12,9-13 млрд световых лет. Благодаря этому мы видим их в состоянии, в котором они находились, когда возраст Вселенной составлял всего 678-841 миллион лет и внутри нее появлялись первые крупные галактики и скопления галактик.

Обнаружение этих объектов, как отмечают профессор Хеннави и ученые, удвоило число известных квазаров, удаленных от нас как минимум на 12,96 млрд световых лет. Причем один из них - объект EUCL J172902.75+641018.1 в созвездии Дракона - является рекордно далеким. Мы его видим в том состоянии, в котором он находился всего через 678 миллионов лет после Большого взрыва.

По словам исследователей, обнаружение этого квазара и открытие других необычайно крупных и далеких сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной говорит в пользу того, что телескопу "Евклид" удастся обнаружить более ста подобных структур, как прогнозировали участники миссии до ее вывода в космос. Эти открытия также свидетельствуют в пользу наличия пока неизвестных механизмов, которые позволяли квазарам быстро расти в первые эпохи после Большого взрыва. Ученые надеются расшифровать эти закономерности.

Об обсерватории "Евклид"

Космическая обсерватория "Евклид" была выведена в космос в июле 2023 года и получила первые научные снимки в феврале 2024 года. Она включает в себя широкоугольный оптический телескоп, оснащенный 600-мегапиксельной камерой, инфракрасный спектрометр и фотометр, которые будут использоваться для обнаружения большого числа галактик и определения расстояний до них. Эти сведения, как надеются астрономы, помогут раскрыть природу темной энергии и темной материи, а также точно измерить скорость расширения Вселенной.