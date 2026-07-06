Древние «хоббиты» доедали слонов за комодскими варанами

Флоресские люди-«хоббиты» не владели ни огнем, ни искусством охоты. Такие выводы следуют из анализа найденных в пещерах останков, результаты которого опубликованы на страницах Science Advances.

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Ископаемые останки Homo floresiensis были впервые представлены научному сообществу в 2004 году. Рост этих людей едва превышал метр, а возраст находок оценивается в промежутке от 90 до 50 тысяч лет.

Первоначально, на основании каменных орудий и обожженных костей, найденных рядом со скелетами «хоббитов», считалось, что они были способны к сложным формам поведения — например, к контролируемому использованию огня и охоте на крупных животных. В последние годы интеллектуальные возможности этих гомининов с мелким мозгом стали подвергаться все большим сомнениям.

«Я бы сказала, что наше научное сообщество в целом по-прежнему цепляется за представление о том, что H. floresiensis должен был обладать неким подобием развитого интеллекта, чтобы добраться до острова и выжить в условиях скудной фауны — вне зависимости от размера мозга», — говорит антрополог Элизабет Вич из Смитсоновского института в Вашингтоне, первый автор исследования.

В пещере Лянг-Буа, где были найдены останки H. floresiensis, обнаружено множество костей карликовых слонов Stegodon florensis insularis. Вич и ее коллеги предположили, что эти животные были добычей комодских варанов — одних из крупнейших рептилий в мире, обитающих на Флоресе и некоторых других индонезийских островах.

Проверять свою гипотезу ученые отправились в зоопарк Атланты, где угостили одного из варанов козлятиной. «Стегодоны вымерли, и провести эксперимент, в котором варана кормили бы целым слоном, было бы практически невозможно», — объясняет Вич.

Что показал обед варана

После того как варан закончил трапезу, осталось 72 кости, на 26 из которых исследователи насчитали в общей сложности 192 отметины от зубов. Их сравнили с укусами на более чем 3000 фрагментах костей стегодонов из Лянг-Буа, связанных исключительно с «хоббитами», а также почти 7000 гораздо более поздних костей гигантских крыс, оставленных там же уже Homo sapiens. Кроме того, все эти тысячи костей изучили на предмет следов термического воздействия.

Варан из зоопарка предпочитал части козлиной туши с наибольшим количеством мяса — например, задние и передние конечности. А следы порезов, оставленные каменными орудиями H. floresiensis на костях стегодонов, встречаются преимущественно на малопитательных частях — таких как кости черепа и грудные позвонки.

Из более чем 3000 фрагментов костей стегодона только на одном выявлены следы огня — и то, скорее всего, он получил их по вине населявших позже пещеру сапиенсов. Для сравнения: пятая часть всех костей крыс, оставленных современными людьми после вымирания «хоббитов», несет очевидные следы термической обработки.

«Кости крыс наглядно демонстрируют картину: в слоях Homo floresiensis — ноль обожженных костей, в слоях современного человека — таковых сотни. Утверждения о высокоразвитом поведении постепенно разбивались одно за другим, но наше исследование напрямую подтвердило подозрения, что H. floresiensis не разводил огонь и не охотился на крупную дичь, как это утверждалось изначально», — резюмирует исследовательница.

Почему открытие вполне логично

Исследование «убедительно» доказывает, что «хоббиты», вероятно, не охотились на стегодонов, а лишь подбирали «объедки», подтверждает профессор Адам Брамм из Университета Гриффита, который в свое время нашел останки архаичных предков H. floresiensis.

«В некотором смысле новые данные больше вписывают Homo floresiensis в общую картину наших представлений о мелких гомининах, например австралопитеках, и это вполне логично с учетом их массы мозга и тела», — добавляет археолог Мартин Порр из Университета Западной Австралии.

Однако другие мелкие гоминины до сих пор находились только в Африке. Поэтому остается неясным, ведут ли «хоббиты» свою родословную от мелких гомининов, ареал которых, как оказалось, был гораздо шире, чем предполагалось, или же более крупных вроде Homo erectus, которые уменьшились в размерах и утратили некоторые способности.