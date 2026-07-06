Представлена компактная камера весом 65 г с прозрачным экраном

Компания Godox представила компактную цифровую камеру C100, главной особенностью которой стал прозрачный видоискатель, заменивший традиционный экран. Об этом сообщает 4pda.

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Прозрачная панель пропускает более половины света, позволяя пользователю видеть сцену перед объективом. Поверх изображения отображаются основные параметры съемки, включая режим работы, уровень заряда аккумулятора, экспозицию и сетки кадрирования с соотношением сторон 1:1, 3:2, 4:3 и 16:9.

Устройство также оснащено встроенным экспонометром, который измеряет освещенность в центральной части кадра. Благодаря этому камеру можно использовать не только для цифровой съемки, но и в качестве внешнего экспонометра при работе с пленочными фотоаппаратами.

Godox C100 весит около 65 граммов. Для хранения материалов используется карта памяти microSD объемом до 128 ГБ. Передача данных осуществляется через порт USB Type-C 2.0 с поддержкой OTG-подключения к смартфонам. Wi-Fi и Bluetooth в модели не предусмотрены. Заявленное время беспрерывной работы от одного заряда составляет более 1,5 часа.

На китайском рынке Godox C100 оценили в 199 юаней (около 2,2 тыс. руб.). Информация о сроках выхода камеры за пределами Китая пока не раскрывается.