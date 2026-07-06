Представлена компактная камера весом 65 г с прозрачным экраном

Godox выпустила компактную камеру весом 65 граммов с прозрачным экраном
Компания Godox представила компактную цифровую камеру C100, главной особенностью которой стал прозрачный видоискатель, заменивший традиционный экран. Об этом сообщает 4pda.
Прозрачная панель пропускает более половины света, позволяя пользователю видеть сцену перед объективом. Поверх изображения отображаются основные параметры съемки, включая режим работы, уровень заряда аккумулятора, экспозицию и сетки кадрирования с соотношением сторон 1:1, 3:2, 4:3 и 16:9.
Устройство также оснащено встроенным экспонометром, который измеряет освещенность в центральной части кадра. Благодаря этому камеру можно использовать не только для цифровой съемки, но и в качестве внешнего экспонометра при работе с пленочными фотоаппаратами.
Godox C100 весит около 65 граммов. Для хранения материалов используется карта памяти microSD объемом до 128 ГБ. Передача данных осуществляется через порт USB Type-C 2.0 с поддержкой OTG-подключения к смартфонам. Wi-Fi и Bluetooth в модели не предусмотрены. Заявленное время беспрерывной работы от одного заряда составляет более 1,5 часа.
На китайском рынке Godox C100 оценили в 199 юаней (около 2,2 тыс. руб.). Информация о сроках выхода камеры за пределами Китая пока не раскрывается.