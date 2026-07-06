Ученый объяснил, почему нельзя заменить обычное топливо биотопливом

Полная замена традиционного топлива биотопливом невозможна ввиду специфики существующих двигателей и недостатка масштабного практического опыта внедрения такой замены.

Кроме того, ресурсной базы земли и пресной воды может не хватить для производства биотоплива в сопоставимых масштабах, сообщил ТАСС доцент кафедры зоологии и физиологии Тверского государственного университета (ТвГУ) Данила Игнатьев.

"Заменить сейчас все имеющееся на рынке топливо биотопливом нереально. Это связано с несколькими причинами. Первая - разные виды топлива, такие как бензин, дизельное топливо, газ и другие (например, для авиации). Вторая - переделка (порой местами кардинальная) существующих двигателей, работа которых заточена под нынешние существующие виды топлива", - сказал эксперт.

Третья причина, по его словам, обусловлена отсутствием в мировой практике примеров полного отказа от традиционных топливных ресурсов в пользу биотоплива - даже на уровне отдельной страны не зафиксировано подобного перехода. Кроме того, внедрению биотоплива препятствуют проблемы, связанные с его себестоимостью и необходимостью трансформации логистических систем.

"Существующие сегодня решения позволяют использовать биотопливо как дополнение к имеющимся видам топлива", - отметил ученый.

Как сказал эксперт, объемы производства биотоплива, сопоставимые с нынешними объемами топливных ресурсов, могут превысить доступные запасы природных ресурсов - в частности, земли и пресной воды. Для обеспечения необходимого количества биотоплива потребуются значительные площади сельскохозяйственных угодий, отведенных исключительно под выращивание сырья для его производства.

"Это параллельно создает угрозу земледелию в целом и снижает количество площадей, предназначенных для выращивания культур, идущих на пищевые нужды населения", - сказал ученый, отметив, что указанные ограничения не исключают принципиальную возможность замены традиционных топливных ресурсов биотопливом, а определяют ключевые направления развития технологий для масштабирования такого перехода.

Физические и химические ограничения перехода на биотопливо обусловлены прежде всего низким коэффициентом полезного действия преобразования солнечной энергии в биомассу - в среднем по планете он составляет 0,1-0,2%, поскольку значительная часть солнечной энергии расходуется на естественные процессы жизнедеятельности растений. Дополнительным ограничивающим фактором выступают теплопотери, возникающие при сжигании биомассы в условиях высоких температур.