Россиян могут обязать подтверждать значимые действия в Сети через «Макс»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России предлагает в третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством установить подтверждение «значимых действий» в интернете через СМС-сообщения или мессенджер «Макс». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в IT-отрасли.

Эта мера уже обсуждалась ранее, но она не вошла во второй пакет антифрод-мер. По словам собеседника издания, российские власти приняли решение отказаться от этой нормы и не лишать граждан возможности выбора оптимального способа подтверждения операций.

Источник подчеркнул, что при разработке новых антимошеннических мер необходимо руководствоваться подходом, при котором система сама определяет нужный уровень подтверждения, исходя из различных факторов. Именно так работает антифрод в настоящее время.

В случае принятия инициативы банки и платформы понесут дополнительные расходы на рассылку СМС-сообщений и уведомлений в мессенджере «Макс». К тому же эти способы подтверждения — «не самые надежные», добавил собеседник Forbes.