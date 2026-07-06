Названы причины отказаться от покупки подержанного iPhone

Покупка бывшего в употреблении смартфона Apple связана с рисками. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы портала объяснили, что iPhone остается востребованным устройством даже на вторичном рынке. Они отметили, что девайс сохраняет свои качества спустя много лет после выпуска, а его поддержка обновлениями является рекордной среди конкурентов. Между тем они назвали причины отказаться от бывшего в употреблении смартфона Apple.

В первую очередь специалисты подчеркнули, что на рынке часто попадаются старые iPhone — они доступны в хорошем состоянии, но уже не могут получать обновления iOS. Также авторы напомнили, что со временем любые телефоны устаревают, поэтому всегда есть риск нарваться на гаджет с изношенным аккумулятором или поврежденным от длительной работы процессором. Кроме того, в большинстве случаев выставленные на продажу аппараты не имеют гарантии.

Довольно часто в продаже можно встретить кустарно восстановленные iPhone. Журналисты сообщили, что бывает так, что злоумышленники перепродают ворованные телефоны Apple под видом официально восстановленных. Кроме того, как правило, чем старее устройство, тем хуже держит заряд его аккумулятор.

В заключение авторы BGR сравнили покупку старого iPhone с покупкой подержанного автомобиля: «Вы можете приобрести его по очень выгодной цене, если знаете, что ищете, или же можете получить массу проблем».

В начале апреля журналисты издания BGR посоветовали тщательно проверять подержанные консоли перед покупкой. По словам авторов медиа, довольно часто на рынке мошенники продают заблокированные устройства, которые не будут запускать игры.