Солнце обновило рекорд последних двух лет по числу вспышек за сутки

Всплеск солнечной активности в выходные привел к обновлению рекорда последних двух лет по числу вспышек за сутки.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Новый всплеск солнечной активности, зарегистрированный на прошедших выходных, привел к обновлению рекорда 2025-2026 годов по количеству солнечных вспышек за сутки. Вчера, 5 июля, с 00 до 24 часов зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек, если считать сутки по московскому времени. И в том, и в другом случае это самое большое значение за последние два года", - говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинга Института прикладной геофизики, на Солнце 5 июля было зафиксировано 12 вспышек класса М и 19 вспышек класса С.