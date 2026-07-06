В лаве вулкана найдены остатки первичного магматического океана Земли

Подводный вулкан у побережья Мадагаскара извергает лаву с химическими следами вещества первичного магматического океана, которым Земля была покрыта в первые 100 миллионов лет ее существования.

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Об этом открытии исследователи сообщили в журнале Nature.

«Это изменит очень многое в науках о Земле, потому что теперь у нас есть доказательство: вещества, которым 4,5 миллиарда лет — с самого начала истории Земли — все еще существуют в достаточных количествах, чтобы их можно было обнаружить в извержениях вулкана», — считает геохимик Катрин Шовель из Парижского института физики Земли, руководившая исследованием.

Океан магмы и его следы

В гадейском эоне в Землю врезался объект размером с Марс; отколовшиеся обломки, как полагают ученые, впоследствии образовали Луну. Этот удар так сильно разогрел молодую планету, что она покрылась сплошным океаном расплава. В течение следующих нескольких миллионов лет порода остывала и кристаллизовалась, а над мантией начала формироваться первая кора.

За истекшие миллиарды лет конвекция в мантии бесследно стерла любые химические следы ранней истории Земли. Некоторые исследователи, впрочем, допускают, что какие-то остатки сохранились, но до сих пор им не хватало точности измерений, чтобы это доказать, говорит Шовель.

В мае 2018 года у французского острова Майотта между Мадагаскаром и Мозамбиком произошла необычная серия землетрясений. Это привело к открытию нового вулкана примерно в 50 километрах к востоку, получившего название Фани-Маоре. Извержения, продолжавшиеся следующие три года, выкачали из-под Майотты так много магмы, что она опустилась примерно на 20 сантиметров.

Шовель и ее коллеги отобрали образцы вулканических пород с Фани-Маоре и с близлежащей Майотты, чтобы сравнить химический состав свежеизвергшейся лавы с более старыми вулканическими породами. Анализом занялась геохимик Клодин Израэль из Кембриджского университета, разработавшая методику сверхточного определения изотопного состава.

Выяснилось, что в лаве Фани-Маоре соотношение неодима-142 к неодиму-144 чуть выше, чем в лаве Майотты. Это различие, скорее всего, отражает существование обособленного участка древней мантии, который избежал перемешивания и до сих пор сравнительно богат бриджманитом, который, как считается, одним из первых закристаллизовался из первичного магматического океана.

Открытие дает основания предположить, что мантия Земли, возможно, никогда не перемешивалась так интенсивно, как о ней думают многие геологи, и, более того — восстановить историю застывания первичного магматического океана.

«Впервые мы экспериментально показали, как мантия кристаллизовалась из океана магмы и как эта кристаллизация с самого начала создала химическую неоднородность», — подчеркивает Израэль.

Словно достали образец из ядра

«Чтобы довести такую методику до рабочего состояния, требуется колоссальный труд, и, судя по всему, у них это получилось», — оценил Бернар Бурдон, директор по исследованиям Лионской геологической лаборатории.

По его мнению, исследование дает беспрецедентный взгляд на период истории Земли, от которого почти не сохранилось прямых свидетельств.