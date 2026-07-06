Перечислены секретные функции Windows

В Windows 11 оказались спрятаны режимы «Не беспокоить», продвинутый калькулятор и другие функции. Об этом сообщает издание How-To Geek.

По словам журналистов медиа, в операционной системе (ОС) от Microsoft скрыто множество полезных инструментов и настроек, которые могут немного упростить повседневные задачи. В том числе они рассказали, что в Windows есть функция, при которой окно становится активным, если навести на него указатель мыши. Настройка, которая упрощает работу с ОС в многооконном режиме, спрятана в разделе «Специальные возможности».

Второй тайной функцией Windows специалисты назвали наличие нескольких видов калькуляторов — для тригонометрии, программирования и прочих задач. Также встроенный калькулятор имеет конвертер валют, температуры, высоты, площади и прочих параметров. Специалисты How-To Geek отметили, что в ОС несколько лет существует режим «Не беспокоить», который ограничивает показ уведомлений. Его можно включить в подразделе «Уведомления» настроек системы.

В заключение журналисты выделили функцию «Обмен файлами поблизости», которая позволяет делиться файлами по воздуху с находящимися рядом устройствами.

«Эта функция особенно полезна, если у вас есть и настольный компьютер, и ноутбук, так как она позволяет обмениваться файлами моментально», — подытожили авторы.

В конце июня журналисты издания XDA заявили, что пыль может привести к перегреву и поломке компьютера. Авторы рекомендовали регулярно проводить очистку компьютера от пыли и делать это только тогда, когда девайс отключен от электросети.