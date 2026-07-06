Что Роскосмос показал на выставке «Иннопром»-2026

На стенде Роскосмоса в рамках ИННОПРОМ в Екатеринбурге посетители могут увидеть три ракетоносителя и макет Российской орбитальной станции. В экспозиции также представлены космические аппараты «РБКА», «Канопус-В-О» и «Обзор-Р». Об этом сообщил корреспондент ИА «Уральский меридиан».

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«Союз-2.1а» — надёжная отечественная ракета, она обеспечивает повышенную точность выведения и запускается с российских космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. В конфигурации с разгонным блоком «Фрегат» носитель выполняет задачи ракет «Союз», «Молния» и «Восток».

«Союз-5» создали в рамках российско-казахстанского партнёрства. Успешный пуск ракеты произошёл в апреле 2026 года в рамках лётных испытаний. Носитель среднего класса уже представлен в экспозиции.

«Амур» проектировали с учётом возможности управляемого спуска первой ступени и последующего многоразового использования для выведения космических аппаратов. Эти ракетоносители, по оценке госкорпорации, позволят России закрепиться на международном рынке космических услуг.

Среди экспонатов также находится космический аппарат перспективной системы связи «Экспресс-РВ» с четырьмя спутниками на высокой эллиптической орбите, макеты аппаратов дистанционного зондирования Земли: российско-белорусский космический аппарат «РБКА» и «Канопус-В-О», а также «Обзор-Р».

В экспозиции представлена и Российская орбитальная станция — проектируемый национальный космический комплекс, который придёт на смену российскому сегменту МКС. Проект РОС разрабатывается специалистами РКК Энергия.

Ранее ИА «Уральский меридиан» анонсировало самые удивительные стенды ИННОПРОМ-2026.